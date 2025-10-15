Harald Glööckler fällt Urteile bei "Promi Big Brother": "Bei mir gibt es kein Hintenrum"
Köln/Berlin - "Pompööser" Rundumschlag bei "Promi Big Brother"! Harald Glööckler (60), um keine klare Ansage verlegen, ging im TV-Container in die Vollen und arbeitete sich an seinen Mitbewohnern ab. Die volle Breitseite bekam aber nur ein Knasti ab.
Im Sprechzimmer verkündete der Modeschöpfer, dass er den Urteilshammer schwingen werde: "Damit sie wissen, dass ich straight bin und es bei mir kein Hintenrum gibt."
Sprach er's und nahm sich die Teilnehmer zur Brust, damit diese wissen, was er von ihnen hält. Dabei zog er kaum jemandem die Linealstöckchen über die Finger, sondern fand in erster Linie nur zarte Worte.
Während er den TV-Kommissar Michael Naseband (60) für einen Ehrenmann hält, gab er über Kumpeline Désirée Nick (69) preis: Man könne sich auf sie wirklich verlassen, wisse sehr genau, woran man bei ihr sei. Auch Sarah-Jane Wollny (27) bekam keine Rüffel. Ganz im Gegenteil. Der 60-Jährige bezeichnete sie als "scheues Reh" und als Menschen mit einem großen Herzen.
Jimi Blue Ochsenknecht (33), den zuletzt die Justiz am Schlafittchen packte, ist in Haralds Augen ein "gut aussehender, wohlerzogener junger Mann mit tadellosen Manieren". Auch bei Laura "Blond" Lettgen (30) und Achim Petry (61) sparte die Mode-Ikone nicht mit Lob.
Die Dubai-Auswanderin sei für ihn "eine ganz tolle junge Frau", an der er ihre Geradlinigkeit und Ehrlichkeit schätze. An den Schlagersänger gewandt gurrte er: "Du bist jemand, der für Gerechtigkeit steht und ein großes Herz hat."
Promi Big Brother: Bei "Karina2you" kommen Harald Glööckler die Tränen
In eine ähnliche Kerbe schlug er bei Satansbratan Erik (26), den er als Bereicherung sehe. Andrej Mangold (38) könne er noch nicht einschätzen und bei Paco Herb (29) sprach er aus, was auch viele Zuschauer so empfinden: Es sei "bis gestern eigentlich gar nicht existent" gewesen.
Bei TikTokerin Karina Kipp (47) alias "Karina2you" öffneten sich bei Harald, der selbst unter schwierigen familiären Umstände aufwuchs, alle Schleusen: "Es ist ein großes Glück für uns, dich kennenlernen zu dürfen und dass du bei uns bist." Sie sei "ein solcher Engel und ein wundervoller Mensch".
Marc Terenzi (47) kassierte hingegen einen Anpfiff. "Ich habe das Gefühl, dass du nicht ehrlich bist", gab Harald Zunder.
"Promi Big Brother" läuft täglich ab 22.30 Uhr auf SAT.1, das Finale am Montag bereits um 20.15 Uhr. Auf Joyn gibt es einen 24-Stunden-Livestream.
