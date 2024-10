"Sonst klatscht es"-Streit bei Promi BB: Darum ist Cecilia wirklich ausgerastet!

Köln - Weil sie ihrer Meinung nach unsanft geweckt wurde, setzte Cecilia Asoro (28) bei " Promi Big Brother " einen riesigen Streit in Gang. Mit TAG24 hat die Frau, die einen Tag später die wenigsten Anrufe erhielt , ausführlich gesprochen und erzählt, dass dem Zoff schon Sachen vorausgingen.

Cecilia Asoro (28) musste einen Tag nach dem Streit mit TikToker Sinan Movez (19) ausziehen. © Joyn

"Die Situation hatte sich angestaut", erzählt Cecilia nach "nur zwei Stunden Schlaf und voller Adrenalin" über die Antipathie zu Sinan Movez (19), der bereits am Dienstag den Container verlassen musste.

"Er ist mir die letzten Tage schon so hart auf den Sack gegangen, ich konnte seine Stimme nicht mehr hören", so die 28-Jährige. "Er war immer überall dabei, musste alle Storys toppen, immer seine Version erzählen. Und dann ist diese Sache passiert und es ist einfach explodiert."

Nachdem Cecilia auf die zweimalige Bitte von Big Brother, das Bett zu verlassen, nicht reagierte, stupste Sinan sie an, woraufhin sie mit "Fass mich noch einmal an, dann klatscht es", antwortete. "Ich bereue das", sagt sie jetzt zu TAG24. "Eigentlich wollte ich 'Sonst knallt es' sagen. Mir war auch klar, dass dann alle sagen 'Oh mein Gott, wie aggressiv sie ist'. Das war mir aber scheißegal."

Ihre harte Reaktion sei "100 Prozent ich" gewesen. "Es ging ja auch darum, dass alle dachten, ich schlafe, obwohl ich wach war und die dann neben mir über mich geredet haben. Da bin ich durchgedreht!" Auch mit zwei Nächten Abstand könne Cecilia "nicht sagen, dass ich es anders machen würde".