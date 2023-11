Stars teilen im "Promi BB"-Container intime Sex-Geschichten: "Igitt, du Räudiger!"

Köln - Nach den langen Tagen im "Promi Big Brother" -Container wallen bei den Stars die ersten Sehnsüchte auf: Die einen vermissen ihre Partner und Partnerinnen, die anderen können nur noch an das Eine denken. Nach dem Auszug von Patricia Blanco (52) steht außerdem die nächste Nominierung vor der Tür – wen es wohl dieses Mal treffen könnte?

Paulina Ljubas (26) hatte schon mal ein Schäferstündchen "in der Straße, nachts im Regen auf einer Insel in Kroatien". © Sat.1

"Ich vermisse meine Mama und meinen Freund. Am Anfang war es noch nicht so schlimm, aber ich vermisse mein Zuhause wie noch in keiner anderen Sendung", jammert Reality-Sternchen Paulina Ljubas (26).

Um sich abzulenken wird daraufhin erstmal eine Runde Sex-Talk eingelegt – die Container-Bewohner besprechen die verrücktesten Orte, an denen sie schon einmal ein Schäferstündchen genossen haben.

Während Paulina mit Szenen aus einem Liebesroman dienen kann ("in der Straße, nachts im Regen auf einer Insel in Kroatien") und der Bachelor Dominik Stuckmann (31) ein schlüpfriges Geheimnis preisgibt ("In einem leeren Uni-Saal. Auf einmal kam durch eine zweite Tür der Professor rein"), schafft es YouTube-Star Ron Bielecki (25) mal wieder alle zu schocken.

"Auf der Supermarkttoilette. Ich bin eine gute Sex-Maschine", so Ron stolz. "Igitt, du Räudiger", zollt ihm Spielerfrau Dilara Kruse (32) eindeutig nicht den nötigen Respekt für diesen ungewöhnlichen Sex-Ort!