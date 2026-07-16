Prominent getrennt: Dieses Ex-Paar hat gewonnen - und gibt der Liebe eine zweite Chance?

Südafrika - Eine hochdramatische Staffel " Prominent getrennt " ist zu Ende gegangen.

Samira (29) und Yasin (35) haben "Prominent getrennt" gewonnen! © RTL

Im Finale treten schließlich Yasin (35) und Samira (29) gegen Joshi (26) und Bianca (25) an.

Im Spiel - dem erfahrenen "Prominent getrennt"-Zuschauer sollte es bestens bekannt sein - geht es darum, mehrere Klötze aufeinander zu stapeln und bis ins Ziel zu balancieren.

Am Ende können sich die Cilingirs durchsetzen: Yasin und Samira siegen in der Challenge und räumen damit auch die im Lauf der Staffel stark geschrumpfte Gewinnsumme von 14.900 Euro ab!

Das (noch) verheiratete Paar fällt sich überglücklich in die Arme und blickt auf eine emotionale, aber im Endeffekt positive Reise zurück.

"Ohne 'Prominent getrennt' wäre er seinen Weg gegangen und ich meinen Weg", erklärt Samira. "Wir haben gewonnen. Und wir haben uns wieder gewonnen."

Die beiden sind sich demnach einig: Sie wollen gemeinsam versuchen, an einem Strang zu ziehen und für ihre zwei Kinder ein gutes Team abzugeben. Es bleibt bis zur Reunion in der kommenden Woche abzuwarten, ob das als wiedervereintes Liebespaar oder getrennte Patchwork-Family der Fall sein wird.