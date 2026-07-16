Prominent getrennt: Dieses Ex-Paar hat gewonnen - und gibt der Liebe eine zweite Chance?
Südafrika - Eine hochdramatische Staffel "Prominent getrennt" ist zu Ende gegangen.
Achtung, Spoiler!
Im Finale treten schließlich Yasin (35) und Samira (29) gegen Joshi (26) und Bianca (25) an.
Im Spiel - dem erfahrenen "Prominent getrennt"-Zuschauer sollte es bestens bekannt sein - geht es darum, mehrere Klötze aufeinander zu stapeln und bis ins Ziel zu balancieren.
Am Ende können sich die Cilingirs durchsetzen: Yasin und Samira siegen in der Challenge und räumen damit auch die im Lauf der Staffel stark geschrumpfte Gewinnsumme von 14.900 Euro ab!
Das (noch) verheiratete Paar fällt sich überglücklich in die Arme und blickt auf eine emotionale, aber im Endeffekt positive Reise zurück.
"Ohne 'Prominent getrennt' wäre er seinen Weg gegangen und ich meinen Weg", erklärt Samira. "Wir haben gewonnen. Und wir haben uns wieder gewonnen."
Die beiden sind sich demnach einig: Sie wollen gemeinsam versuchen, an einem Strang zu ziehen und für ihre zwei Kinder ein gutes Team abzugeben. Es bleibt bis zur Reunion in der kommenden Woche abzuwarten, ob das als wiedervereintes Liebespaar oder getrennte Patchwork-Family der Fall sein wird.
Prominent getrennt: Kurz vorm Finale kracht's noch mal!
Beim letzten gemeinsamen Abendessen der Halbfinalisten kracht es aber noch mal ordentlich, natürlich vor allem zwischen Aleks (35) und Vanessa (26), als die eskalierte Zeit zu zweit erneut thematisiert wird.
"Dieser Moment hat mir gezeigt, dass so viele Triggerpunkte über zwei Wochen hinweg täglich gesetzt wurden, Provokationen, Beleidigungen, die dafür gesorgt haben, dass mein Fass mal wieder übervoll war", versucht Aleks sich für das Sektglas, das er auf seine Ex-Partnerin geworfen hat, zu rechtfertigen. "Leider Gottes hatte ich meine Emotionen nicht unter Kontrolle."
Der 26-Jährigen dämmert daraufhin, dass Aleks seine zuvor geäußerte Entschuldigung wohl doch nicht so ernst gemeint hat wie gedacht: "Dass ich überhaupt noch gegenüber von dir sitze, meinen Mund dir gegenüber öffne und mein Ohr für dich aufmache, da hast du gefühlt zu knien auf dem Boden!"
Aleks beendet das lautstarke Gespräch mit einem Tipp: "Arbeite mal an deinem Ego, ich tu' das schon."
Die finale zwölfte Folge von "Prominent getrennt" seht Ihr ab sofort im Stream bei RTL+. Am nächsten Donnerstag folgt dann noch die große Wiedersehensshow.
Titelfoto: RTL