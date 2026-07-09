Harte Anschuldigen bei "Prominent getrennt": "Du hast deinen Ex verkauft, weil du ins Fernsehen wolltest!"
Südafrika - Bereits in der letzten Folge von "Prominent getrennt" deutete sich ein Konflikt zwischen einigen Frauen in der Villa der Verflossenen und der Nachrückerin Jessica Hnatyk (25) an. Bei der Nominierung geht es richtig unter die Gürtellinie.
Nachdem Vanessa Brahimi (29), Vanessa Nwattu (26) und Samira Cilingir (29) von Jessica als "Furien" bezeichnet wurden, legen diese nach.
Triggerpunkt Nummer eins ist immer noch, dass Jessi sich gut mit den Männern verstanden hat. Für Vanessa Brahimi ist sie damit ein "Pick-Me-Girl" und ein "Gold-Digger".
Für die 25-Jährige ist das nicht nachvollziehbar. "Du hast deinen Ex verkauft, weil du ins Fernsehen wolltest", wirft sie Brahimi vor.
Triggerpunkt Nummer zwei ist, dass Jessi sich vor dem Abwasch drückt. "Man merkt halt einfach, dass du ein verwöhntes Mädchen bist. Du kannst keine Zwiebel schneiden, du kannst nicht mal Nudeln kochen, du verwechselt Milch mit Sahne. Milch mit Sahne!", schreit Vanessa.
Auch Vanessa Nwattu kritisiert Jessicas Faulheit und geht dann auf ihren Charakter: "Privilegiert schöne Frau bist du, aber das einzige, was dich so grottig-hässlich macht, ist das, was von innen heraus strahlt - nämlich gar nichts außer deine pure Arroganz".
Zusammen mit ihrem Ex Germain Wolf (28) muss Jessi das Format verlassen. Von Nwattu gibt es zum Abschied noch mehr Spott: "Ich hoffe du findest einen Mann, der dir da draußen das Geld richtig in den Arsch pumpt, weil du bringst nichts mit außer deine Schönheit".
War's das jetzt endgültig zwischen Joshi Josh und Bianca?
Bianca Eigenfeld (25) und Joshi Josh (26) sollen nach ihren Annäherungsversuchen reinen Tisch machen. Hat ihre Liebe noch eine Chance?
Der 26-Jährige denkt nicht, dass er gerade eine Beziehung führen kann. "Dieser Herzschmerz, den ich hatte, den wollte ich nie wieder haben und so ist Joshi Josh entstanden, der Frozen Boy. Ich kann gerade keine Liebe geben oder empfangen", rechtfertigt er sich.
Bianca gibt zu, dass sie immer noch nicht mit ihm abgeschlossen hat, obwohl sie jemand anderen kennenlernt. "Ist das, was ich gerade in der Magengrube fühle, wirklich Gefühle oder ist das teilweise wieder mein Ego?", fragt Joshi.
Gleichzeitig räumt Bianca ein, dass sie weiß, dass ein Neustart zwischen den beiden nichts bringen würde und der neue Mann sie glücklich macht. Joshi Josh gibt sie frei und räumt ein, dass er glücklich ist, wenn sie es ist: "Wenn ich nicht die Person bin, dann ist es so".
Die elfte Folge "Prominent getrennt" könnt Ihr bei RTL+ streamen.
Titelfoto: RTL