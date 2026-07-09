Harte Anschuldigen bei "Prominent getrennt": "Du hast deinen Ex verkauft, weil du ins Fernsehen wolltest!"

Südafrika - Bereits in der letzten Folge von "Prominent getrennt" deutete sich ein Konflikt zwischen einigen Frauen in der Villa der Verflossenen und der Nachrückerin Jessica Hnatyk (25) an. Bei der Nominierung geht es richtig unter die Gürtellinie.

Alle gegen Jessica Hnatyk (25). Die Nachrücker-Kandidatin ist bei den anderen Frauen in der Villa der Verflossenen nicht gerade beliebt. (Archivbild) © RTL

Nachdem Vanessa Brahimi (29), Vanessa Nwattu (26) und Samira Cilingir (29) von Jessica als "Furien" bezeichnet wurden, legen diese nach.

Triggerpunkt Nummer eins ist immer noch, dass Jessi sich gut mit den Männern verstanden hat. Für Vanessa Brahimi ist sie damit ein "Pick-Me-Girl" und ein "Gold-Digger".

Für die 25-Jährige ist das nicht nachvollziehbar. "Du hast deinen Ex verkauft, weil du ins Fernsehen wolltest", wirft sie Brahimi vor.

Triggerpunkt Nummer zwei ist, dass Jessi sich vor dem Abwasch drückt. "Man merkt halt einfach, dass du ein verwöhntes Mädchen bist. Du kannst keine Zwiebel schneiden, du kannst nicht mal Nudeln kochen, du verwechselt Milch mit Sahne. Milch mit Sahne!", schreit Vanessa.

Auch Vanessa Nwattu kritisiert Jessicas Faulheit und geht dann auf ihren Charakter: "Privilegiert schöne Frau bist du, aber das einzige, was dich so grottig-hässlich macht, ist das, was von innen heraus strahlt - nämlich gar nichts außer deine pure Arroganz".

Zusammen mit ihrem Ex Germain Wolf (28) muss Jessi das Format verlassen. Von Nwattu gibt es zum Abschied noch mehr Spott: "Ich hoffe du findest einen Mann, der dir da draußen das Geld richtig in den Arsch pumpt, weil du bringst nichts mit außer deine Schönheit".