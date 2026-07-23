"Prominent getrennt"-Reunion wird hässlich: Teilnehmerin stürmt aus RTL-Studio

Köln - Für die Reunion-Show sind die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der " Prominent getrennt "-Staffel wieder aufeinander getroffen. Besonders bei den Ex-Partnern Aleks (35) und Vanessa (26) hat es natürlich wie gewohnt gekracht.

Vanessas (26) Lust auf die Reunion scheint sich in Grenzen zu halten. © RTL

Bereits beim ersten Blick auf die Sitzordnung wird klar: Zwischen Aleks und Vanessa herrscht Eiszeit.

Während alle Ex-Couples nebeneinandersitzen, hat die 26-Jährige im Vorfeld darauf bestanden, auf einer anderen Bank als ihr Ex Platz zu nehmen.

Als es dann um die Details ihrer Beziehung geht, wird es laut im Studio. So erklärt Aleks, Handy-Aufnahmen zu haben, die angebliche Handgreiflichkeiten von Vanessa zeigen. "Ich hab mich nur gewehrt", hält sie dagegen.

"Sie hat mich am Hals gepackt, ich hab sie weggeschubst und dann ist sie auf dem Teppich ausgerutscht", gibt Aleks wiederum Kontra. "Ich kann mich im Zweifelsfall vor Gericht verteidigen, das hab ich aus Sicherheitsgründen gemacht!"

Inmitten des Wortgefechts, an dem auch die anderen Anwesenden lautstark beteiligt sind, steht Vanessa plötzlich auf und verlässt das Studio: "Ich bin nicht im Kindergarten." Und an Moderatorin Charlotte Würdig (48) und damit wohl auch die gesamte RTL-Produktion gerichtet: "Ihr habt schon genug gemacht."

Für die restliche "Prominent getrennt"-Reunion kehrt die 26-Jährige nicht wieder in die Runde zurück.