Beichte eskaliert: "Muss mich zusammenreißen, dass ich dir nicht in deine verfi**** Fresse schlage"
Südafrika - In der sechsten Folge "Prominent getrennt" geht es in der Zeit zu zweit für Mou und Vivi (beide 27) ans Eingemachte. Denn das ein oder andere Geheimnis kommt ans Licht.
Dass Mou während der fünfjährigen Beziehung das Wort "Treue" nicht allzu ernst genommen hat, ist ja spätestens seit der Teilnahme bei "Temptation Island" kein Geheimnis.
Bei der Zeit zu zweit wird Vivi diese Tatsache aber erneut schmerzlich vor Augen geführt: "Vielleicht hab ich eine Sache oder zwei Sachen gemacht, das ist hier nicht relevant", druckst der 27-Jährige über die Wochen vor der Trennung herum, in denen er nach eigener Aussage innerlich bereits mit der Beziehung abgeschlossen hatte.
Schließlich gibt er zu: "Ich war auf Malle, ich hab' mit ihr nicht körperlich irgendwas gehabt, wir haben uns einmal geküsst." Auch seine Ausrede, sie seien "besoffen" gewesen, kann die Situation nicht mehr retten.
Was dann folgt, sind viele von Vivi auf den Boden geschmissene Gläser und ein tränenreicher Ausraster: "Du bist so ein verfi***** Bastard! Wie kann man so scheiße sein? Ich muss mich so zusammenreißen, dass ich dir nicht in deine verfi**** Fresse schlage. Du hast mein Leben kaputtgemacht, wie soll ich jemals wieder einem Menschen vertrauen können?"
Trotz dieses emotionalen Zusammenbruchs seiner Ex-Verlobten kriegt es Mou nicht auf die Reihe, sich zu entschuldigen. "Es kam einfach nicht raus, ich hab's einfach in dem Moment nicht gefühlt, warum soll ich irgendwas faken?", rechtfertigt er sich.
Prominent getrennt: Vanessa nennt Emmy Russ einen "blonden Chihuahua"
Wer an der Drama-Front natürlich ebenfalls nicht fehlen darf, sind Vanessa (26) und Aleks (35).
Gegenüber den anderen Teilnehmenden verbirgt die 26-Jährige nicht ihre Abneigung gegenüber Aleks' damaliger Freundin Emmy Russ (27): "Eine Vanessa ist dir zu rebellisch und dann nimmst du eine Emmy Russ? Wen willst du verarschen?"
Früher habe sich Aleks stets negativ über die seiner Meinung nach "zu freizügige" Blondine geäußert und ihr schlechtes Benehmen kritisiert. "Und jetzt nimmt er genau wieder das, was er immer schlechtgeredet hat", versteht Vanessa die Welt nicht mehr.
Nachdem sie Aleks wegen seines "kleinen blonden Chihuahuas" zur Rede gestellt hat, ist dieser empört: "Vanessa ist für mich unreif, respektlos, nicht wertschätzend, nicht dankbar, uneinsichtig, kritikunfähig."
Eine neue Folge der 5. Staffel "Prominent getrennt - Die Villa der Verflossenen" seht Ihr immer donnerstags ab Mitternacht auf RTL+.
Titelfoto: Bildmontage: RTL