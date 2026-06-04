Beichte eskaliert: "Muss mich zusammenreißen, dass ich dir nicht in deine verfi**** Fresse schlage"

Südafrika - In der sechsten Folge " Prominent getrennt " geht es in der Zeit zu zweit für Mou und Vivi (beide 27) ans Eingemachte. Denn das ein oder andere Geheimnis kommt ans Licht.

Vivi (27) kann es nicht fassen: Ihr Ex-Verlobter hat sie öfter als gedacht betrogen. © RTL

Dass Mou während der fünfjährigen Beziehung das Wort "Treue" nicht allzu ernst genommen hat, ist ja spätestens seit der Teilnahme bei "Temptation Island" kein Geheimnis.

Bei der Zeit zu zweit wird Vivi diese Tatsache aber erneut schmerzlich vor Augen geführt: "Vielleicht hab ich eine Sache oder zwei Sachen gemacht, das ist hier nicht relevant", druckst der 27-Jährige über die Wochen vor der Trennung herum, in denen er nach eigener Aussage innerlich bereits mit der Beziehung abgeschlossen hatte.

Schließlich gibt er zu: "Ich war auf Malle, ich hab' mit ihr nicht körperlich irgendwas gehabt, wir haben uns einmal geküsst." Auch seine Ausrede, sie seien "besoffen" gewesen, kann die Situation nicht mehr retten.

Was dann folgt, sind viele von Vivi auf den Boden geschmissene Gläser und ein tränenreicher Ausraster: "Du bist so ein verfi***** Bastard! Wie kann man so scheiße sein? Ich muss mich so zusammenreißen, dass ich dir nicht in deine verfi**** Fresse schlage. Du hast mein Leben kaputtgemacht, wie soll ich jemals wieder einem Menschen vertrauen können?"

Trotz dieses emotionalen Zusammenbruchs seiner Ex-Verlobten kriegt es Mou nicht auf die Reihe, sich zu entschuldigen. "Es kam einfach nicht raus, ich hab's einfach in dem Moment nicht gefühlt, warum soll ich irgendwas faken?", rechtfertigt er sich.