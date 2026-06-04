TV-Hammer! RTL holt Peter Kloeppel aus TV-Rente zurück

Köln - Paukenschlag bei RTL ! Der Kölner Privatsender hat News-Legende Peter Kloeppel (67) aus der TV-Rente zurückgeholt.

Insgesamt stand Peter Kloeppel (67) in über 4500 Sendungen für "RTL aktuell" vor der Kamera. © Oliver Berg/dpa

Insgesamt 32 Jahre lang stand der studierte Diplom-Agraringenieur als Chefmoderator von "RTL aktuell" vor der Kamera. Nach über 4500 Sendungen führte er im August 2024 schließlich ein allerletztes Mal durch die Hauptnachrichten.

Seit seinem Ausstieg lebt Kloeppel zusammen mit seiner Familie in Florida (USA). Wie sein langjähriger Arbeitgeber jetzt offiziell verkündete, wird der 67-Jährige jedoch schon am kommenden Wochenende "ein besonderes On-Air-Comeback" feiern.

Demnach soll der gebürtige Frankfurter (Hessen) am Samstag, dem 6. Juni, beim Test-Länderspiel der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gegen die USA das RTL-Team vor Ort in Chicago unterstützen.

Zu sehen gibt es die Partie ab 20.30 Uhr (Anstoß) bei RTL und parallel im Livestream auf RTL+. Die ausführliche Vorberichterstattung des Live-Sport-Events beginnt im linearen TV bereits um 19.05 Uhr.