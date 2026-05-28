Battle der Möchtegern-Alpha-Männer: "Du bist ein dreckiger Verräter"

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Bei "Prominent getrennt" steht Möchtegern-Strippenzieher Yasin Cilingir (34) plötzlich ganz alleine da.

Von Lisa Marie Peisker

Südafrika - Eine Villa, 16 Verflossene, die erste Nacht der Nominierungen: Und wie sollte es anders sein - natürlich kracht es gewaltig bei "Prominent getrennt". Möchtegern-Strippenzieher Yasin Cilingir (34) steht plötzlich alleine da.

Es kann nur einen Albtraum, ähm ... Alpha-Mann geben.
Es kann nur einen Albtraum, ähm ... Alpha-Mann geben.  © RTL

"Bist du Reality-Gott, oder wer bist du?", wird Yasin direkt zu Beginn von Vanessa Brahimi (29) zur Rede gestellt. Sie stört schon seit ihrem Einzug, dass der zweifache Vater alle Entscheidungen treffen will.

Da ist sie nicht die Einzige. "Es kann nur einen Alpha-Mann geben", springt Aleks Petrovic (35) mit in die Diskussion ein. Und das sei natürlich er.

Was folgt, ist ein massiv männliches gegenseitiges Anzicken, bei dem direkt mal beide beweisen, dass die Rolle sicher keiner von ihnen innehat.

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"Du bist ein dreckiger Verräter", stellt Yasin fest. Und sowieso ist das schlagzeilenbelastete Ex-Couple nur hier, um sein "Gesicht zu waschen".

Doch nicht mit Vanessa Nwattu (26), die direkt mal klarstellt: "Ich hab nichts zu waschen."

Yasin Cilingir (34) kommt aus dem Schimpfen gar nicht mehr raus.
Yasin Cilingir (34) kommt aus dem Schimpfen gar nicht mehr raus.  © RTL
Vanessa Brahimi (29) erträgt Yasins Art nicht mehr.
Vanessa Brahimi (29) erträgt Yasins Art nicht mehr.  © RTL

Einsicht im Vieraugengespräch: "Ich bin kein guter Vater, ich bin kein guter Mann"

Im Gespräch mit seiner Ex-Frau kommt die Einsicht.
Im Gespräch mit seiner Ex-Frau kommt die Einsicht.  © RTL

Am Ende haben Yasin und Samira Cilingir (29) mit Abstand die meisten Stimmen. Auch wenn ihr Exit nicht feststeht, stehen die beiden auf der Kippe.

Gut, dass ihre Aussprache in der Zeit zu zweit schon stattgefunden hat und tatsächlich recht versöhnlich war. Haben die beiden doch noch die Chance auf eine große Versöhnung?

Zumindest zeigt sich Yasin das erste Mal etwas reflektiert. "Ich bin kein guter Vater, ich bin kein guter Mann", gesteht er seiner Ex-Frau zu Beginn.

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Trotzdem: Beide haben sechs Jahre aneinander vorbei gesprochen und der Sex war am Ende auch nicht mehr existent.

Wie so viele vor ihr versucht auch Samira zu erklären: "Ich hatte diese emotionale Bindung zu dir nicht mehr."

Auch Samira Cilingir (29) zeigt sich versöhnlich.
Auch Samira Cilingir (29) zeigt sich versöhnlich.  © RTL

Eine neue Folge der 5. Staffel "Prominent getrennt – Die Villa der Verflossenen" seht Ihr immer donnerstags ab Mitternacht auf RTL+.

Titelfoto: Montage: RTL

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