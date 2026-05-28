Battle der Möchtegern-Alpha-Männer: "Du bist ein dreckiger Verräter"

Südafrika - Eine Villa, 16 Verflossene, die erste Nacht der Nominierungen: Und wie sollte es anders sein - natürlich kracht es gewaltig bei " Prominent getrennt ". Möchtegern-Strippenzieher Yasin Cilingir (34) steht plötzlich alleine da.

Es kann nur einen Albtraum, ähm ... Alpha-Mann geben. © RTL

"Bist du Reality-Gott, oder wer bist du?", wird Yasin direkt zu Beginn von Vanessa Brahimi (29) zur Rede gestellt. Sie stört schon seit ihrem Einzug, dass der zweifache Vater alle Entscheidungen treffen will.

Da ist sie nicht die Einzige. "Es kann nur einen Alpha-Mann geben", springt Aleks Petrovic (35) mit in die Diskussion ein. Und das sei natürlich er.

Was folgt, ist ein massiv männliches gegenseitiges Anzicken, bei dem direkt mal beide beweisen, dass die Rolle sicher keiner von ihnen innehat.

"Du bist ein dreckiger Verräter", stellt Yasin fest. Und sowieso ist das schlagzeilenbelastete Ex-Couple nur hier, um sein "Gesicht zu waschen".

Doch nicht mit Vanessa Nwattu (26), die direkt mal klarstellt: "Ich hab nichts zu waschen."