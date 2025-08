Blamage in TV-Show: Teilnehmer weiß nicht, was "deformieren" bedeutet

Südafrika - Nachdem Justyna Pralina (28) und Adrian Loevenich (26) als neues Ex-Paar in die " Prominent getrennt "-Villa gezogen sind, geht es munter in die erste Kennenlernrunde mit den anderen Kandidaten. Von ihrer besten Seite zeigen sich die Neuzugänge aber nicht wirklich ...

Als Justyna und Adrian ihre neuen Gemächer beziehen, will Bettnachbarin Laura Peuker (24) sofort wissen, was Phase zwischen den beiden ist. Und hier beginnen bereits die Widersprüche:

Felix Davidson (28) gesteht seiner Ex, dass er sie zurückwill. © RTL

Zwischen den Teilnehmern Babu (31) und Felix Davidson (28) geht es hingegen deutlich tiefgreifender zu. Bei einer gemeinsamen Auszeit haben die beiden endlich die Möglichkeit, sich auszusprechen. Und das scheint bitter nötig, hat der 28-Jährige seiner Ex die Nacht zuvor noch seine Liebe gestanden.

Doch zunächst kommen unangenehme Tatsachen ans Licht. Statt die Trennung zu verarbeiten, habe sich Felix ins Nachtleben gestürzt. "Als ich aus der Tür herausgegangen bin, warst du mir egal", knallt der Reality-Teilnehmer seiner Verflossenen an den Kopf.

Sein Verhalten lässt die Ex-"Beauty & the Nerd"-Kandidatin sprachlos zurück. "Wenn man einen Menschen so liebt, wie kann man nur so auf den schei*en?", fängt sie bitterlich an zu weinen.