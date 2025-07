"Prominent getrennt"-Zoff: Laura offenbart Jonnys pikante Chats

Neuss - Bei der diesjährigen Staffel " Prominent getrennt " liefern sich Laura Peuker (24) und ihr Ex Jonny Jaspers (30) einen andauernden Streit rund um Fremdgeh-Gerüchte. Der 30-Jährige soll Laura damals betrogen haben - die Chats dazu macht sie jetzt öffentlich.

Alles in Kürze

Laura Peuker und ihr Ex Jonny Jaspers (30) sind Teil der diesjährigen Staffel von "Prominent getrennt" bei RTL+. © RTL

Die 24-Jährige scheint genug davon zu haben, dass ihr Ex Jonny immer wieder beteuert, während der Beziehung zu keiner Zeit mit einer anderen Frau geschlafen zu haben.

Und auch die Zuschauer wollen endlich Klarheit: "Ihr wolltet die Chats - ihr bekommt die Chats!", schreibt sie und postet am Dienstagabend ein Instagram-Video mit Freundin Sarah Liebich (25).

Darin lesen sie sich abwechselnd die Nachrichten zwischen Jonny und der mutmaßlichen Affäre laut vor.

Und die haben es in sich: Besonders heftig ist aber eine Anspielung auf ein Techtelmechtel in Frankfurt. Die Frau schreibt: "Die Ausdauer für mich brauchst du erst mal. [...] Das war ja in Frankfurt eine minimale Kurzversion."