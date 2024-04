Schlüpfriges "Single-Party"-Geständnis sorgt für schockierte Gesichter: "Ich find' das unfassbar geil"

Südafrika - In der vierten Folge von "Prominent getrennt" muss nicht nur das erste Ex-Paar die Segel streichen, die Gruppe teilt sich zudem in zwei Lager, was vor allem den Frauen gehörig stinkt. Promi-Sprössling Nico Legat (26) plaudert derweil aus dem privaten Nähkästchen und gibt eine Geschichte zum Besten, die dem Zuschauer wohl lieber erspart geblieben wäre ...