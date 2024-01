Bachelorette-Boy Lukas Baltruschat: "Wäre beinahe gestorben"

Lukas Baltruschat (29) sprach in seiner Instagram-Story jetzt über den wohl schlimmsten Moment seines Lebens. © Screenshot/Instagram/lukascharles_ (Bildmontage)

Das berichtete der Hamburger jetzt seinen rund 40.000 Fans in seiner Instagram-Story. Darin veröffentlichte er ein Foto aus dem Auto heraus, das den Blick auf eine verschneite Straße in Hamburg zeigt. "Es sind 9 Jahre vergangen, seit ich beinahe an dieser Stelle gestorben wäre", textete Lukas dazu mit weißer Schrift vor schwarzem Hintergrund. Und weiter: "Jedes Mal, wenn ich hier entlangfahre, erfüllt es mich einfach nur mit Dankbarkeit, dass ich noch am Leben bin."

Für seine Community hat der einstige Bachelorette-Teilnehmer dann noch einen wichtigen Rat: "Schätze jeden Tag deines Lebens!" und setzte dazu den Hashtag #stillalive, also "noch am Leben".

Die genauen Hintergründe zu dem Vorfall nannte Lukas nicht.

Doch es klingt so, als wäre der heute 29-Jährige damals in einen Autounfall verwickelt gewesen.