Rosen-Stars lassen Liebes-Bombe platzen: "Bachelorette"-Lukas und Chiara sind ein Paar!

Köln/Hamburg – Deutschland hat ein neues Rosen-Paar - und das schon seit mehreren Monaten! Doch erst jetzt haben " Bachelorette "-Liebling Lukas Baltruschat (28) und "Bachelor in Paradise"-Teilnehmerin Chiara Fröhlich (24) ihre Liebe öffentlich gemacht.

Chiara zufolge sei es ihnen wichtig gewesen, "die erste Zeit ganz für uns zu haben - abseits von dem ganzen Reality-Drama. Also haben wir uns die Zeit einfach genommen."

Die Entscheidung, jetzt an die Öffentlichkeit zu gehen, trafen sie nach dem Motto: "Wir machen es jetzt lieber selbst öffentlich, bevor es andere tun."

Die beiden hätten ihre Beziehung "so gut es in dieser Welt geht" geheim halten wollten. Ihre Familie und Freunde hätten Bescheid gewusst und Chiara habe auch schon Lukas' Tochter kennengelernt und einige Zeit mit ihr verbracht.

Auch Chiara hatte bereits in der " Bachelor "-Staffel von Dominik Stuckmann (31) und in dem Rosen-Ableger nach der Liebe gesucht. Gefunkt hat es letztendlich aber abseits der TV-Kameras, wie das Paar jetzt im Interview mit "Bild" verriet.

Im Finale um "Bachelorette" Sharon Battiste (31) hatte es für Lukas nur zum zweiten Platz hinter Blumenverkäufer Jan Hoffmann (31) gereicht, nun ist der Zuschauer-Favorit endlich in festen Händen.

Die erste größere Probe hat das Liebespaar dabei tatsächlich schon überstanden. So nimmt Lukas an der kommenden Staffel von "Kampf der Realitystars" teil und musste Chiara während der dreiwöchigen Dreharbeiten in Deutschland zurücklassen.

Bis ihr Liebster aus Thailand wiederkehrte, habe die 24-Jährige "sehnsüchtig in Köln auf ihn gewartet". "Es war hart ohne Kontakt, aber wir haben davor viele intensive Gespräche geführt. (...) Wir hatten auch kleine Absprachen. Zum Beispiel, dass wir in bestimmten Situationen aneinander denken. Deshalb ging das eigentlich relativ gut."

Inzwischen sind die Turteltauben sogar bereit, den nächsten großen Schritt zu wagen. Schon in wenigen Wochen möchten sie zusammenziehen! Und zwar nach Köln, Chiaras Wohnort.

So habe Lukas, der zurzeit noch in Hamburg lebt und viel zu seiner Liebsten pendelt, immer in die Domstadt ziehen wollen. Damit dürfte dem Liebesglück der beiden auch zukünftig nichts mehr im Wege stehen.