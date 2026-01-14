Jetzt doch! Aleks Petrovic und Vanessa Nwattu wieder gemeinsam im TV zu sehen

Südafrika - Erst kursierten nur Gerüchte im Netz, jetzt hat RTL die Teilnahme von Aleks Petrovic (34) und Vanessa Nwattu (26) bei der neuen Staffel von " Prominent getrennt " offiziell bestätigt. Der Cast für die Show ist damit komplett.

Vanessa Nwattu (26) und Aleks Petrovic (34) waren rund drei Jahre ein Paar, ehe sie sich am Ende der Show "Temptation Island VIP" trennten. © RTL

Wie der Kölner Sender am Mittwoch verriet, ziehen neben den bereits bekannt gegebenen Paaren auch die beiden Reality-Stars in die "Villa der Verflossenen" und kämpfen dabei um den Höchstgewinn von 100.000 Euro.

Die Dreharbeiten für die Show seien zurzeit in vollem Gang und laufen wie immer in Südafrika, wann die fünfte Staffel ausgestrahlt wird, steht daher noch nicht fest.

Das Ex-Paar hatte sich am Ende der Treuetest-Show "Temptation Island VIP" getrennt, nachdem insbesondere Aleks einen alles andere als guten Auftritt in dem Format hingelegt hatte.

Der Muskelmann hatte seine damals noch Verlobte zwar nicht betrogen, sich jedoch derart abfällig über die 26-Jährige geäußert, dass Vanessa noch am letzten Lagerfeuer den Schlussstrich zog und die dreijährige Beziehung beendete.

Die beiden dürften demnach noch eine Menge aufzuarbeiten haben, wozu sie in der "Villa der Verflossenen" reichlich Gelegenheit bekommen.