Jetzt doch! Aleks Petrovic und Vanessa Nwattu wieder gemeinsam im TV zu sehen
Südafrika - Erst kursierten nur Gerüchte im Netz, jetzt hat RTL die Teilnahme von Aleks Petrovic (34) und Vanessa Nwattu (26) bei der neuen Staffel von "Prominent getrennt" offiziell bestätigt. Der Cast für die Show ist damit komplett.
Wie der Kölner Sender am Mittwoch verriet, ziehen neben den bereits bekannt gegebenen Paaren auch die beiden Reality-Stars in die "Villa der Verflossenen" und kämpfen dabei um den Höchstgewinn von 100.000 Euro.
Die Dreharbeiten für die Show seien zurzeit in vollem Gang und laufen wie immer in Südafrika, wann die fünfte Staffel ausgestrahlt wird, steht daher noch nicht fest.
Das Ex-Paar hatte sich am Ende der Treuetest-Show "Temptation Island VIP" getrennt, nachdem insbesondere Aleks einen alles andere als guten Auftritt in dem Format hingelegt hatte.
Der Muskelmann hatte seine damals noch Verlobte zwar nicht betrogen, sich jedoch derart abfällig über die 26-Jährige geäußert, dass Vanessa noch am letzten Lagerfeuer den Schlussstrich zog und die dreijährige Beziehung beendete.
Die beiden dürften demnach noch eine Menge aufzuarbeiten haben, wozu sie in der "Villa der Verflossenen" reichlich Gelegenheit bekommen.
Prominent getrennt - Die Villa der Verflossenen: Auch diese "Promis" sind dabei
Neben Aleks und Vanessa nehmen auch diese mehr oder weniger prominenten ehemaligen Paare teil:
- die beiden ehemaligen "Love Island"-Gewinner Samira (28) und Yasin Cilingir (34)
- die "Temptation Island VIP"-Teilnehmer Rebecca Ries (29) und Gök Göker (28)
- die Normalo-"Sommerhaus"-Bekanntheiten Vanessa Brahimi (28) und Richard Sternberg (29)
- Ex-Model Tessa Bergmeier (36) und Jakob Morgenstern
- die "Too Hot to Handle"-Bekanntheiten Tanina und Fabian
- die "Ex on the Beach"-Teilnehmer Vivien und Mou
- Bianca Eigenfeld und Joshi Josh, ebenfalls bekannt durch "Ex on the Beach"
Die fünfte Staffel der Show soll nach Angaben von RTL im nächsten Jahr über die heimischen Bildschirme flimmern.
Titelfoto: RTL