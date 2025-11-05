Drama pur! Das sind die neuen Paare von "Prominent getrennt"
Köln - Es geht wieder in die heiße Phase! Einige Wochen vor dem Start der fünften Staffel von "Prominent getrennt" hat RTL die neuen Teilnehmer-Paare vorgestellt.
Auch im kommenden Jahr kämpfen sieben Ex-Paare unter der Sonne Südafrikas um jede Menge Sendezeit, gutes Image und 100.000 Euro Preisgeld.
Eines von ihnen: das ehemalige "Love Island"-Traumpaar Samira (28) und Yasin Cilingir (34). Vier Jahre nach dem Gang von den Traualtar und zwei Kinder später begeben sich die beiden Streithähne in die "Villa der Verflossenen".
Dabei sind auch Rebecca Ries (29) und Gök Göker (28). Das Turbo-Couple lernte sich erst vor einem Jahr kennen - im April dieses Jahres kam der gemeinsame Sohnemann zur Welt. Nur einen Monat später folgte die Trennung. Raufen sich die zwei aus Liebe zum Kind noch einmal zusammen?
Das versuchen auch Vanessa Brahimi (28) und Richard Sternberg (29), die ihre Liebe zuletzt im "Sommerhaus der Normalos" verloren hatten.
Sendetermine von "Prominent getrennt" 2026 noch nicht bekannt
Das Sommerhaus ebenfalls von innen gesehen haben auch schon Tessa Bergmeier (36) und Ex-Freund Jakob Morgenstern. Noch vor der großen Wiedersehensshow gab die Aktivistin allerdings das Liebesaus bekannt.
Klärt das ehemalige "GNTM"-Model in Südafrika womöglich über die Hintergründe auf?
Rede und Antwort stehen müssen - aus Sicht der Fans - auch Tanina und Fabian. Kannte sich das Ex-Paar etwa doch schon vor der Ausstrahlung von "Too Hot to Handle"? Gerüchten zufolge sollen die zwei schon lange vorher ein Paar gewesen sein - Klärungsbedarf!
Den haben auch Vivien und Mou. Denn: Mou soll Ex-Freundin Vivien schon VOR dem Start der sechsten Staffel von "Temptation Island" betrogen haben. Der erste Anlauf, die Beziehung zu retten, ging bei "Ex on the Beach" in die Hose. Klappt es diesmal?
Last, but not least: Bianca Eigenfeld und Joshi Josh! Gemeinsam mit dem 25-Jährigen wagt Bianca nach dessen Sex-Eklat bei "Ex on the Beach" das nächste Abenteuer im Reality-TV.
Die genauen Sendetermine hat RTL derweil noch nicht verraten.
Titelfoto: RTL