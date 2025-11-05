Drama pur! Das sind die neuen Paare von "Prominent getrennt"

Köln - Es geht wieder in die heiße Phase! Einige Wochen vor dem Start der fünften Staffel von " Prominent getrennt " hat RTL die neuen Teilnehmer-Paare vorgestellt.

Für das kommende Jahr hat RTL nun den neuen Cast von "Prominent getrennt" verraten. © Thomas Banneyer/dpa

Auch im kommenden Jahr kämpfen sieben Ex-Paare unter der Sonne Südafrikas um jede Menge Sendezeit, gutes Image und 100.000 Euro Preisgeld.

Eines von ihnen: das ehemalige "Love Island"-Traumpaar Samira (28) und Yasin Cilingir (34). Vier Jahre nach dem Gang von den Traualtar und zwei Kinder später begeben sich die beiden Streithähne in die "Villa der Verflossenen".

Dabei sind auch Rebecca Ries (29) und Gök Göker (28). Das Turbo-Couple lernte sich erst vor einem Jahr kennen - im April dieses Jahres kam der gemeinsame Sohnemann zur Welt. Nur einen Monat später folgte die Trennung. Raufen sich die zwei aus Liebe zum Kind noch einmal zusammen?

Das versuchen auch Vanessa Brahimi (28) und Richard Sternberg (29), die ihre Liebe zuletzt im "Sommerhaus der Normalos" verloren hatten.