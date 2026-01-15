Vanessa zieht mit Ex Aleks in neue Show und gesteht: Ich mach's fürs Geld

Köln - "Ich bin auf dem Weg der Heilung", beschreibt Vanessa Nwattu (26) ihre aktuelle emotionale Situation. Über die schlagzeilenvolle Trennung von Aleks Petrovic (34) nach "Temptation Island VIP" darf sie nun auch endlich sprechen. Und packt auch ehrlich über die gemeinsame Reise zu " Prominent getrennt " aus.

Die Beziehung von Aleks Petrovic (34) und Vanessa Nwattu (26) endete nach "Temptation Island VIP". © RTL

Als die Anfrage zum RTL-Format kam, habe "gar kein Kontakt" zwischen dem Ex-Paar geherrscht, sagt die 26-Jährige zu TAG24. "Wir sind da wirklich das erste Mal nach einer langen Zeit von Stille wieder aufeinandergetroffen."

Über ihre Beweggründe hält Vanessa auch nicht hinterm Berg, sagt ganz offen: "Ich bin sehr transparent: Bei mir hat der finanzielle Aspekt eine große Rolle gespielt. Deswegen habe ich gar nicht lange gefackelt."

Ihr war wichtig, eine gute Summe Geld zu bekommen, "die mir meinen Start hier in Deutschland wieder ermöglicht, dass ich hier wieder ein bisschen auf die Beine komme, mir meine Einrichtung wieder bezahlen kann".

Mit Aleks war die frühere Berlinerin nach Dubai ausgewandert, hatte in Deutschland alles verkauft. "Deswegen war es für mich eigentlich sehr klar, dass ich es machen werde, auch wenn es mir wahrscheinlich emotional wieder sehr viel abverlangt."