Die Nerven liegen blank: Carmen Geiss kann nicht fassen, was sie auf ihrer Yacht sieht

Dubai (Vereinigte Arabische Emirate) - Bereits seit mehreren Monaten lassen Robert (62) und Carmen Geiss (60) ihre Luxus-Yacht renovieren, doch inzwischen liegen die Nerven mehr als blank. Der Grund: Baupfusch!

Der Edel-Umbau der "Indigo Star" bringt Carmen Geiss (60) nervlich an ihre Grenzen. © RTLZWEI

Die "Indigo Star" ist DAS Aushängeschild der Kult-Millionäre aus Monaco. Allerdings ist der Kahn, mit dem die Familie einst eine Weltreise machte, in die Jahre gekommen. Abstoßen wollen sie ihr Baby nicht, zu viele Erinnerungen sind damit verbunden.

Ein Edel-Umbau soll dem Statussymbol zu neuem Glanz verhelfen. Das Zwischen-Fazit von Carmen fällt allerdings verheerend aus - und das ist noch äußerst milde ausgedrückt. In der neuen Episode von "Die Geissens" wird der "Jetset"-Sängerin alles zu viel.

"Ich bin mitten im schlimmsten Teil meines Lebens. Statt in Rente baue ich seit Monaten unsere Familien-Yacht um. Es läuft beschissen", beklagt sie sich im Gespräch mit der RTLZWEI-TV-Crew.

Bei der jüngsten Inspektion des Fortschritts auf der "Indigo Star" steht ihr und ihrem Göttergatten Rooobääärt der Schock förmlich ins Gesicht geschrieben. Beide können nicht fassen, was sie in den betroffenen Räumen zu sehen bekommen.