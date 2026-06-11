"Mir fehlt, dass du ein Mann bist": Erst korbt sie den Ex, dann fällt plötzlich ein Kuss

Südafrika - In der siebten " Prominent getrennt "-Folge sieht es kurzzeitig so aus, als würde sich die "Villa der Verflossenen" in die "Villa der Wiederentflammten" verwandeln.

Gerade noch im Streit, dann plötzlich eng umschlungen: Tessa (36) und Jakob (40) können nicht miteinander, aber auch nicht ohneeinander. © RTL

Vor allem Jakob (40) will die Hoffnung einfach nicht aufgeben, seine Ex Tessa (36) zurückzugewinnen. Die wirft ihm allerdings an den Kopf: "Ich hab das Gefühl, dass du gar nicht authentisch bist. Wo ist das Feuer, wo brennt was? Gefühlt bist du so ein Roboter, so ein Computer."

Leider versteht man ein bisschen, was sie damit meint. Denn selbst Jakobs wütende Reaktion kauft man ihm nicht so richtig ab.

Tessa erklärt weiter: "Mir fehlt, dass du ein Mann bist, ein Fels, die maskuline Energie."

Und dann wird's richtig bizarr: Plötzlich bricht das Model in Tränen aus, Jakob nimmt sie in den Arm und nennt sie eine "Naturgewalt". "Ich bin Big J", versichert ihr der 40-Jährige - und erntet dafür kurzerhand einen Kuss von seiner Ex!

Bereits unmittelbar nach der vermeintlichen Reunion scheint Tessa dann aber wieder zur Besinnung zu kommen. "Es passt nicht und wird's auch nie", gibt sie Jakob kurz darauf den 100. Korb. "Ich sehe Big J nicht, das ist alles Fassade. Für mich ist er Little J, weil ich bin Big T."

Und damit hat diese verwirrende Achterbahn der Gefühle nun hoffentlich wirklich ein Ende ...