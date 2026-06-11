"Mir fehlt, dass du ein Mann bist": Erst korbt sie den Ex, dann fällt plötzlich ein Kuss
Südafrika - In der siebten "Prominent getrennt"-Folge sieht es kurzzeitig so aus, als würde sich die "Villa der Verflossenen" in die "Villa der Wiederentflammten" verwandeln.
Vor allem Jakob (40) will die Hoffnung einfach nicht aufgeben, seine Ex Tessa (36) zurückzugewinnen. Die wirft ihm allerdings an den Kopf: "Ich hab das Gefühl, dass du gar nicht authentisch bist. Wo ist das Feuer, wo brennt was? Gefühlt bist du so ein Roboter, so ein Computer."
Leider versteht man ein bisschen, was sie damit meint. Denn selbst Jakobs wütende Reaktion kauft man ihm nicht so richtig ab.
Tessa erklärt weiter: "Mir fehlt, dass du ein Mann bist, ein Fels, die maskuline Energie."
Und dann wird's richtig bizarr: Plötzlich bricht das Model in Tränen aus, Jakob nimmt sie in den Arm und nennt sie eine "Naturgewalt". "Ich bin Big J", versichert ihr der 40-Jährige - und erntet dafür kurzerhand einen Kuss von seiner Ex!
Bereits unmittelbar nach der vermeintlichen Reunion scheint Tessa dann aber wieder zur Besinnung zu kommen. "Es passt nicht und wird's auch nie", gibt sie Jakob kurz darauf den 100. Korb. "Ich sehe Big J nicht, das ist alles Fassade. Für mich ist er Little J, weil ich bin Big T."
Und damit hat diese verwirrende Achterbahn der Gefühle nun hoffentlich wirklich ein Ende ...
Prominent getrennt: Ex-Paare nähern sich an - nur um sich dann wieder abzustoßen
Doch nicht nur bei Tessa und Jakob, sondern auch bei Bianca (25) und Joshi (26) liegt plötzlich wieder Liebe in der Luft.
"Irgendwie vermisse ich deine Nähe", macht der "Frozen Boy" seiner Ex zum wiederholten Mal Hoffnung. "Ich glaube, so ganz abgeschlossen hab ich noch nicht ..."
Und wie bereits bei der gemeinsamen "Ex on the Beach"-Teilnahme sind diese Worte gefundenes Fressen für Biancas Naivität, sodass es so wirkt, als würde eine Reunion kurz bevorstehen.
Aber auch hier wendet sich das Blatt gefühlt im Sekundentakt: Während Joshi nämlich mit ihren alten Beziehungsproblemen abschließen will, gibt es für die 25-Jährige noch allerlei Klärungsbedarf. Als sie Joshis mutmaßlich illoyales Verhalten aus der Vergangenheit anspricht, macht der sofort dicht.
"Ich wünsche dir das Beste, aber lassen wir es einfach", beendet er den aufflammenden Flirt sofort wieder. Bianca scheint den Entschluss zu akzeptieren: "Ich muss mich damit abfinden, dass meine erste große Liebe nicht meine letzte sein wird."
Eine neue Folge der 5. Staffel "Prominent getrennt - Die Villa der Verflossenen" seht Ihr immer donnerstags ab Mitternacht auf RTL+.
Titelfoto: Montage RTL