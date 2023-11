Prominent getrennt: Bei diesen Ex-Paaren herrscht höchstes Stress-Potenzial

In dem Format von RTL+ ziehen acht Reality-Sternchen mit ihren (mehr oder weniger bekannten) Ex-Partnern zusammen und leben in einer Villa in Südafrika gemeinsam unterm selben Dach.

Tommy Pedroni (28) und Sandra Sicora (31)

Die beiden Reality-Stars haben sich 2021 bei "Ex on the Beach" kennengelernt, sind aber erst nach einem Auftritt von Tommy bei "Are You The One?" ein Paar geworden. Ihre Beziehung zerbrach ebenfalls bei "Temptation Island", weil Sandra auf Flirtkurs mit Verführer Flocke ging. Versuche der Kölnerin, ein Liebes-Comeback anzuzetteln, wurden von Tommy konsequent abgeblockt – zu groß war der Vertrauensverlust.

Inzwischen ist der Franzose wieder in festen Händen. Er und Paulina Ljubas, die zurzeit im "Promi Big Brother"-Container lebt, haben ihre Liebe vor zwei Wochen offiziell gemacht. Nun zieht der Leistungsschwimmer mit seiner Ex zusammen ...