Gewalt bei "Prominent getrennt": Kim Virginia durfte noch stundenlang bleiben

Südafrika - Nach einem alkoholreichen Abend samt Ekel-Eskapaden - oder wie Nico Legat (26) es nennt: "Bisschen zu viel getrunken" - startet Folge 3 von " Prominent getrennt ". In dieser muss Kim Virginia Hartung (28) die Villa wegen körperlicher Gewalt verlassen. Unklar bleibt, wieso erst am nächsten Tag.

Kim bäumt sich vor ihm auf, alle sind genervt. Tim Kühnel bringt es auf den Punkt: "Keiner hat Bock auf deinen Monolog. Es juckt keinen Schw*nz, was du laberst."

Emanuell Weißenberger (30) wird in der Folge von seiner Ex runtergebuttert und schlechtgeredet, er lüge vor der Konkurrenz herum und gebe nicht zu, dass er das letzte Höhenspiel abbrechen wollte.

Kim Virginia kann die Aussage nicht nachvollziehen, habe Max doch viel in der Hose, wie sie zumindest mit ihren Händen andeutet. Da Kim aber Tommys Bestückung nicht kennt, könne sie gar keinen Vergleich ziehen, findet Sandra. Wichtige Diskussion auf jeden Fall!

Alles beginnt mit einem abendlichen Spiel, in dem verschiedene Kandidaten Fragen vorlesen und diese auch beantworten sollen. Sandra Sicora (31) behauptet dabei, ihr Ex Tommy Pedroni (28) sei heißer als ihre Affäre Max Bornmann (27).

Max erhält eine Backpfeife von Kim Virginia. © RTL

Doch Kim ist on fire: "Du hast keine Kohle, du hast nichts erreicht in deinem Leben. Und das, was du hast, nehme ich dir noch weg, dass du gar nichts mehr hast. Du bist ein Stück Dreck!"



Die verbale Erniedrigung wird derart schlimm, dass Max die Dschungelcamperin von Emanuell wegzieht. Sie wehrt sich dagegen und knallt dem 27-Jährigen eine mit der flachen Hand ins Gesicht.

Ein Sorry bekommt der "Make Love, Fake Love"-Betrüger aber nicht: "Denkst du, ich entschuldige mich bei dir, wenn du mich anpackst?"

Erst am nächsten Morgen und auch erst nach dem Fertigmachen fliegen Kim Virginia und damit auch Emanuell aus der Show, in der körperliche Gewalt "keinen Platz" habe.