Prominent getrennt: Fabio völlig von Sinnen - "Setz dich auf meinen Penis! Bitte!"

Südafrika - Jetzt wird aussortiert! Drei Paare müssen in Folge 9 von " Prominent getrennt " einen gepflegten Abgang hinlegen und die Villa der Verflossenen verlassen, dann stehen die Halbfinal-Duos fest. Derweil stellt Fabio De Pasquale (28) wie von Sinnen eine frivole Forderung an seine Ex-Freundin.

Michelle Kaminsky (25) und Marc-Robin Wenz (27) sind am Vorabend der Nominierung der anderen "Prominent getrennt"-Kandidaten zum Opfer gefallen. © RTL

Das Ex(Paar)iment für Michelle Kaminsky (25) und Marc-Robin Wenz (27) endet nach ihrer Rauswahl in Folge 8 früher als beabsichtigt, dafür jedoch mit einer wichtigen Erkenntnis. "Ich weiß zu Hundert Prozent, ich kann mit ihm keine Beziehung mehr führen", will die "Temptation Island"-Betrogene mit dem reumütigen Fremdgänger von einst endlich abschließen und düst mit gepackten Koffern von dannen.

Für Gustav Masurek (33) und Karina Wagner (26) geht es gleichermaßen widerwillig abseits der Gruppe in die "Zeit zu zweit". "Mir ist einfach nur richtig schlecht", klagt die "Bachelor"-Beauty über die anvisierte Aussprache, in deren Verlauf beide Ex-Partner in Tränen ausbrechen.

"Es gab nie irgendeinen anderen [Mann]", widerlegt Karina, was Gustav mangels ausreichendem Vertrauen bis heute nicht wahrhaben will. Beide hätten in den vergangenen Tagen die Nähe zueinander gesucht und plötzlich scheint ein mögliches Liebes-Comeback gar nicht mehr so ausgeschlossen.

Spoiler: Inzwischen hat sich die Lage wieder geändert - Gustav ist weiterhin Single und wird bei der Schweizer "Bachelorette" teilnehmen.