Prominent getrennt: "Die hat dich aus dem Sexurlaub in Serbien mitgenommen"

Südafrika - Knallharte Eskalation bei " Prominent getrennt "! In Folge 8 gerät Jakub Merlan-Jarecki (27) heftigst mit dem Ex-Paar Gloria (30) und Nikola (26) Glumac aneinander. Ein Duo wird zudem rausgewählt.

Allerdings ist Karina Wagner (26) wenig begeistert von dem Kuppelversuch: "Wenn ich Interesse an einem Mann hätte, würde ich es zeigen."

Bei der abendlichen Party will Juliano Fernandez (24) seinem Kontrahenten Marc-Robin eine Frau vermitteln: "Ich finde, du solltest heute mal einen wegstecken gehen. Ich würde dir das gönnen. Marlisa oder so. Oder du nimmst Karina. Zwei, drei Shots und dann geht's ab, mein Großer."

Insgesamt haben die Ex-Paare 38.900 Euro verteidigt, was der endgültigen Gewinnsumme entspricht. Ab sofort kämpft jedes Duo nur noch für sich.

Im folgenden Teamspiel sind Marc-Robin Wenz (28) & Michelle Kaminsky (25), Sandra Janina van der Heide (23), Jakub sowie Gloria & Nikola gefragt, sich in einer Reihe mit Bauklötzern zwischen ihren und den Händen der anderen aufzustellen, ohne dass die Steine fallen. Im Gegensatz zur anderen Gruppe schaffen sie dies auch und sichern so 10.000 Euro.

Einige Drinks später übermannt Marc-Robin die Lust auf Karina. Er will die Nacht mit der ehemaligen Bachelor-Kandidatin verbringen. "Ich kraul' dich ein bisschen, wir schlafen dann." Die 26-Jährige lehnt aber ab. Obwohl es ihren Ex Gustav Masurek (33) angeblich nicht stören würde: "Die können auch neben mir knutschen, interessiert mich null."

Den 24-Jährigen stört das sichtlich: "Echt jetzt? Krank, krank, richtig krank." Seine Ex versteht das Problem nicht: "Du bist doch selbst aufgestanden. Bist du dumm?"

Nach ein paar alkoholischen Getränken wird das Gesellschaftsspiel "Ich hab noch nie" angegangen. Und das sorgt bei Sandra und Juliano direkt für Zoff. Denn beide bestätigen, an einem Tag Sex mit zwei verschiedenen Personen gehabt zu haben.

Marc-Robin Wenz (28) ist genervt. © RTL

Nach zwei Nominierungsstimmen von Karina/Gustav sowie Marlisa Rudzio (33)/Fabio De Pasquale (28) tritt der auf dem Abstellgleis stehende Marc-Robin vor die Mannschaft.

Er schießt gegen Nikola, der sich seiner Meinung nach absprechen wollte. Dass er und Gloria ihm dabei immer ins Wort fallen, missfällt ihm: "Haltet mal die Fresse jetzt!"

Als das Ex-Paar der Aufforderung nicht nachkommt, mischt sich auch Jakub ein: "Ihr seid einfach Gossenkinder, Digger. Die hat dich aus dem Sexurlaub in Serbien mitgenommen und an die Leine genommen." Für Gloria hat er auch noch liebevoll gemeinte Worte über: "Du denkst, weil du von so einer Billo-Temptation-Staffel kommst, bist du irgendwas. Du hast noch nichts erreicht."

Marc-Robin hetzt auch weiter gegen die Glumacs: "Seit ihr gesafed seid, habt ihr so dicke Eier, ihr zwei Lutscher. Mädchen, halt doch einfach deine hässliche Fresse, du Vogelscheuche, Alter. Einfach Abschaumverhalten."

Mit vier Stimmen müssen Michelle und Marc-Robin die "Villa der Verflossenen" verlassen.