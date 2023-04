Nach "Prominent getrennt": Was läuft da zwischen Karina Wagner und Matthias Höhn?

Lüneburg/Mallorca - Bandeln hier etwa zwei " Prominent getrennt "-Kandidaten miteinander an? Ex-Bachelor-Kandidatin Karina Wagner (27) und Ex-BTN-Star Matthias Höhn (27) wurden nun in verdächtiger Pose gesichtet.

Matze und Karina dürfen sich aktuell noch nicht zu ihrem jeweiligen Beziehungsstatus äußern. © Screenshot Instagram/karinawagner, matthiashnofficial_ (Bildmontage)

Doch Fakt ist: Sowohl Karina als auch Matze genießen ihren Party-Urlaub augenscheinlich sehr.

Das belegen nicht nur ihre jeweiligen Instagram-Storys, sondern auch Aufnahmen ihrer Mitfeiernden, darunter "Bachelorette"-Boy Jonathan Steinig (26), "Temptation Island"-Kandidatin Marlisa (31) und "Are You The One"-Star Henna (23).

Während Karina zu Ballermann-Hits auf den Tischen tanzte, grölte Matze im bekannten Bierkönig so laut mit, dass er sich am Morgen nur noch mit brüchiger Stimme bei seinen Fans melden konnte.

Was in der Zwischenzeit alles zwischen Karina und Matze passiert ist, das wissen (vorerst) wohl nur die beiden selbst.