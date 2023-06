"Prominent und nützlich": Julian F. M. Stoeckel tauscht Luxus-Leben gegen Berufsalltag

Designer Julian F. M. Stoeckel schlüpft in der Doku-Soap "Prominent und nützlich" in eine ungewohnte Rolle. © Gerald Matzka/dpa, Screenshot/Instagram/julianfmstoeckel (Bildmontage)

Geschäftsmann, Designer, Model, Schauspieler, Reality-Star - die Liste der Professionen von Julian F. M. Stoeckel ist lang. Doch vom harten Berufsleben der ganz gewöhnlichen Helden des Alltags dürfte der schillernde Berliner dennoch weit entfernt sein.

In "Prominent und nützlich" will der frühere "Dschungelcamp"-Kandidat nun eine andere Seite von sich zeigen und einen Ausflug in einen stinknormalen Job wagen. In der Doku-Soap absolviert der 36-Jährige gemeinsam mit Ex-Fußballstar Mario Basler (54) ein Praktikum beim Ordnungsamt.

Während Stoeckel das Amt in der Vergangenheit höchstens in Form von Strafzetteln an der Windschutzscheibe kennengelernt hat, tauscht er jetzt die Seiten uns macht im fernen Ludwigsburg selbst Jagd auf Verkehrssünder.

Dabei kam es laut RTLZWEI auch schon mal zu brenzligen Situationen, etwa bei einer Auseinandersetzung mit einer alkoholisierten Person. Gar nicht so leicht also, der Berufsalltag der Normalsterblichen.

Stoeckel scheint die neue Erfahrung dennoch Spaß gemacht zu haben. "Ich freue mich auf Euch", schrieb er auf Instagram in einem Post über das neue TV-Format.