Neue Staffel "Promis unter Palmen": Diese Stars sind dabei

München - Klappe für eine neue Staffel " Promis unter Palmen - Für Geld mache ich alles! ". Die Sat.1-Realityshow wird derzeit in Thailland gedreht.

Bunter Mix: Diese Promis sind nach Thailand gereist, um sich am Strand filmen zu lassen. © Seven.One Entertainment Group GmbH

Die Liste der mitgereisten Z-Promis ist lang.

Am Strand leben derzeit: Lotto-Millionär Kürsat Yildirim (43, Spitzname Chico), High-Society-Lady Claudia Obert (63), Menowin Fröhlich (37), Model Janina Youssefian (41), Ex-Nationaltorwart Eike Immel (63), Reality-Star Iris Klein (57), YouTuber Chris Manazidis (38), Reality-Sternchen Kim Virginia (29), Sänger Cosimo Citiolo (42), YouTuberin Lisha Savage (38), Reality-Star Nikola Glumac (28) und Reality-Sternchen Melody Haase (30).

Wer wird für Geld an seine Grenzen gehen? Die Promis leben zusammen in einer Villa und müssen in verschiedenen Spielen zusammenhalten.

Mit ständiger Kamerabegleitung sind freche Sprüche, Peinlichkeiten und viel Drama programmiert.