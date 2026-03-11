"Ekelhaft": Mit dieser Überraschung kehrt Edith Stehfest zu "Promis unter Palmen" zurück
Thailand - Nachdem in der vergangenen Folge gleich zwei Sternchen die Show verlassen haben, klafft eine Lücke bei "Promis unter Palmen". Jedoch nicht lange, denn keine Geringere als Edith Stehfest (30) steht bereits in den Startlöchern zur Rückkehr und bringt ein paar Souvenirs mit, die ihren Ex-Mann ordentlich zur Weißglut bringen.
"Ja, du kommst genau richtig. Ich kann nicht mehr, die machen mich alle fertig", fällt Eric Stehfest (36) seiner Ex in die Arme. Die Freude ist groß, doch wie lange?
Als hätte es Martin Angelo (32) geahnt, prophezeit er: "Glaubt mir, es ist nur eine Frage der Zeit und dann explodiert es wieder."
Damit soll er gar nicht mal Unrecht haben. Denn nur Momente später sieht Eric ein paar verdächtige Flecken an Edith.
"Was hast denn du am Hals?", fragt er seine Ex-Frau.
"Ein thailändisches Souvenir", gesteht Edith die Knutschflecken.
Zu viel für Eric. Fassungslos bringt er lediglich ein "ekelhaft" hervor.
Martin hingegen scheint die Diskussion nach ganzen fünf Minuten Frieden hingegen köstlich zu amüsieren. "Die hat sich auf jeden Fall richtig gegönnt", so sein Fazit.
Und der nächste Streit eskaliert
So schön es sein muss, auch mal anderen beim Streiten zuzusehen, schafft es Martin natürlich auch in der fünften Folge nicht, ohne mindestens einmal gewaltig an die Decke gegangen zu sein.
Diesmal ist es Franziska (Franzi) Temme (31), die es wagt, vor dem Reality-Sternchen die Stimme zu erheben.
Nachdem Martin Franzi berechtigterweise gefragt hat, ob sie in der vorausgegangenen Prüfung betrogen hat, keift diese zurück: "Neeiin, hab’ ich nicht" (eine glatte Lüge).
"Kein Mensch dieser Welt spricht so mit mir. Was denkt die denn, wer sie ist?", ärgert er sich. Als Franzi sich kurz darauf mit ihm aussprechen will, geht der Streit nur in die zweite Runde.
Die Kurzfassung: Martin nennt Franzi zu dumm, einen Ballon aufzublasen.
Franzi: "Ich bin nicht dumm."
Martin: "Scheinbar schon."
Franzi: "Bin ich nicht."
Martin: "Scheinbar schon."
Kurz darauf endet diese Diskussion voller stichhaltiger Argumente ohne Einigung. Glücklicherweise muss sich Franzi nicht mehr lange mit Martin befassen, denn er wird rausgewählt.
Die neuen Folgen "Promis unter Palmen" seht Ihr ab sofort immer montags bei Joyn PLUS+. Episode 5 läuft am kommenden Montag, um 20.15 Uhr, bei SAT.1.
