Nach TV-Unfall bei "Promis unter Palmen": Neue blutige Details um Silvia Wollny bekannt
Phang-nga (Thailand) - Bereits vor TV-Ausstrahlung wurde bekannt, dass Silvia Wollny (61) bei "Promis unter Palmen" wegen eines Unfalls die Show vorzeitig verlassen musste. Jetzt kommen blutige Details ans Licht!
Erst in der Vorwoche hatte das Familien-Oberhaupt der Wollnys durchblicken lassen, dass ihre Reise bei "PuP" ein zu frühes und abruptes Ende genommen hatte - ohne näher darauf einzugehen.
Offenbar aus gutem Grund! Der Realitystar und Sieger von "Promi Big Brother" hatte die TV-Zuschauer wohl vor heftigen Einzelheiten schützen wollen.
Silvia wurde beim Spiel "Thai-Ski" in Folge zwei von "PuP" vom Stiel eines Sonnenschirms am Kopf getroffen. Tatsächlich zog während des Spiels - bei dem die 61-Jährige aus gesundheitlichen Gründen nicht mitmachen durfte - ein Sturm auf und fegte einmal über das Spielfeld hinweg.
Innerhalb von Sekundenbruchteilen wurde die Verankerung des Schirms aus den Angeln gehoben und traf Silvia mitten am Kopf. "Scheiße, scheiße, scheiße", fasste Silvia den Unfall zusammen.
TV-Produktion schickt Silvia Wollny ins Krankenhaus
Noch bei der Behandlung kündigte die 19-fache Oma an, aus Angst nicht mehr am Spiel teilhaben zu wollen. "Ich hab' die Schnauze voll, ich hab' jetzt so eine Panik."
Auch Mitstreiteirn Anouschka Renzi (61) - die während des Spiels neben ihr Platz genommen hatte - ist vom Unfall schockiert. "Das blutet aber richtig", brachte die Schauspielerin heraus.
Ernsthafte Folgen trug Silvia aber nicht davon. "Mir geht es jetzt etwas besser", erklärt sie. "Stell dir mal vor, der Schirm hätte meine Schädeldecke weggehoben", skizziert die 61-Jährige ihr Worst-Case-Szenario.
Nach ihrer Rückkehr in die Promi-Villa klagte sie über Unwohlsein und Schwindel. "Ich habe wahnsinnige Kopfschmerzen. Mein Auge wird immer weiter zugedrückt, ich habe kaum Kontrolle."
Die Produktion hinter "Pup" reagierte sofort, schickt Silvia ins Thai-Krankenhaus. Zurück zu ihren Show-Kameraden durfte sie anschließend nicht mehr - aus gesundheitlichen Gründen musste Silvia Wollny gehen.
