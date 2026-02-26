Nach TV-Unfall bei "Promis unter Palmen": Neue blutige Details um Silvia Wollny bekannt

Phang-nga (Thailand) - Bereits vor TV-Ausstrahlung wurde bekannt, dass Silvia Wollny (61) bei "Promis unter Palmen" wegen eines Unfalls die Show vorzeitig verlassen musste. Jetzt kommen blutige Details ans Licht!

Nach dem Unfall bei "Thai-Ski" musste Silvia Wollny auf Anordnung der Produktion ins Krankenhaus. © Joyn

Erst in der Vorwoche hatte das Familien-Oberhaupt der Wollnys durchblicken lassen, dass ihre Reise bei "PuP" ein zu frühes und abruptes Ende genommen hatte - ohne näher darauf einzugehen.

Offenbar aus gutem Grund! Der Realitystar und Sieger von "Promi Big Brother" hatte die TV-Zuschauer wohl vor heftigen Einzelheiten schützen wollen.

Silvia wurde beim Spiel "Thai-Ski" in Folge zwei von "PuP" vom Stiel eines Sonnenschirms am Kopf getroffen. Tatsächlich zog während des Spiels - bei dem die 61-Jährige aus gesundheitlichen Gründen nicht mitmachen durfte - ein Sturm auf und fegte einmal über das Spielfeld hinweg.

Innerhalb von Sekundenbruchteilen wurde die Verankerung des Schirms aus den Angeln gehoben und traf Silvia mitten am Kopf. "Scheiße, scheiße, scheiße", fasste Silvia den Unfall zusammen.