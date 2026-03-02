"T**te": Äußerte sich Anouschka Renzi in TV-Show offen gegen schwule Menschen?
Thailand - Halbzeit bei "Promis unter Palmen": In Folge 4 flogen die Fetzen. Zwischen mehreren Personen eskalierte die Situation und ein Promi zog die Reißleine.
Zwischen Reality-Star Martin Angelo (32) und Schauspielerin Anouschka Renzi (61) eskalierte die Situation endgültig.
Nach einem eigentlich friedlichen Party-Abend sollten die Promis zuordnen, welche provokanten Aussagen auf welche Person zutreffen. Für Martin stand fest: Mit Anouschka würde er freiwillig keine Zeit verbringen wollen. Sie stimmte zu, dass das auf Gegenseitigkeit beruhte, aber beide legten verbal immer wieder nach.
"Es ist jedes Mal dasselbe mit dir, du bist einfach eine Mecker-Tante", begründete der Reality-Star. "Und du bist eine hysterische T**te, die sich positionieren will", entgegnete Renzi und überschritt damit eine Grenze. Auch wenn die Produktion das Wort nicht offen ausstrahlte, ordneten die Promis es als homophob ein.
"Du bist für mich eine alte frustrierte Frau, die Gays und Girls überhaupt nicht supportet", erwiderte Angelo und stellte Renzi als schlechtes Vorbild für ihre Tochter dar.
Auch wenn sie einräumte, dass sie nicht wusste, dass ihr verwendetes Wort nicht gesagt werden sollte, und sich entschuldigte, entschloss sie sich, die Show freiwillig zu verlassen. "Ich habe es nicht nötig, mich von Martin Angelo mit Ghetto-Sprache beleidigen zu lassen. Er ist eine Pest", sagte sie.
Gina-Lisa Lohfink streitet heftig mit Maurice Dziwak
Doch wer dachte, dass ohne Renzi Ruhe einkehren würde, täuschte sich gewaltig. Spielerfrau und Influencerin Dilara Kruse (34) überlegte sich einen Plan, um Gina-Lisa Lohfink (39) aus der Show zu kicken. Dabei setzte sie auf Eric Stehfest (36). Er sah Lohfink immer als seine engste Bezugsperson, doch als herauskam, wie sie über dessen Ex Edith Stehfest (30) gesprochen hatte, erlitt die Freundschaft einen Bruch.
Bei der entscheidenden Wahl eskalierte es aber nicht zwischen Stehfest und Lohfink, sondern zwischen der ehemaligen "GNTM"-Teilnehmerin und Maurice Dziwak (27). Er machte mehrmals deutlich, dass er sie aus der Show schmeißen wolle.
Sie explodierte: "Maurice, was für ein Problem hast du mit mir?", schrie sie ihn an, während sie sich ihm näherte. Andere Teilnehmer gingen dazwischen.
Am Ende ging der Plan von Dilara Kruse und ihrem BFF Dziwak allerdings nicht auf. Eric Stehfest blieb loyal gegenüber Gina-Lisa Lohfink und wählte Dschungelkönig Menderes Bağcı (41) raus.
Für Dilara brach eine Welt zusammen. "Ich hab extra das Spiel verkackt, es war meine Schuld", gestand sie weinend. "Ich kann damit nicht umgehen, wenn ich jemanden verraten habe."
Die neuen Folgen "Promis unter Palmen" seht Ihr ab sofort immer montags bei Joyn PLUS+. Episode 4 läuft am kommenden Montag um 20.15 Uhr bei SAT.1.
Titelfoto: Bildmontage: Joyn