"T**te": Äußerte sich Anouschka Renzi in TV-Show offen gegen schwule Menschen?

Thailand - Halbzeit bei " Promis unter Palmen ": In Folge 4 flogen die Fetzen. Zwischen mehreren Personen eskalierte die Situation und ein Promi zog die Reißleine.

Jedes Wort endete in noch mehr Streit. Martin Angelo (32, 1.v.l.) und Anouschka Renzi fanden nicht zusammen. © Joyn

Zwischen Reality-Star Martin Angelo (32) und Schauspielerin Anouschka Renzi (61) eskalierte die Situation endgültig.

Nach einem eigentlich friedlichen Party-Abend sollten die Promis zuordnen, welche provokanten Aussagen auf welche Person zutreffen. Für Martin stand fest: Mit Anouschka würde er freiwillig keine Zeit verbringen wollen. Sie stimmte zu, dass das auf Gegenseitigkeit beruhte, aber beide legten verbal immer wieder nach.

"Es ist jedes Mal dasselbe mit dir, du bist einfach eine Mecker-Tante", begründete der Reality-Star. "Und du bist eine hysterische T**te, die sich positionieren will", entgegnete Renzi und überschritt damit eine Grenze. Auch wenn die Produktion das Wort nicht offen ausstrahlte, ordneten die Promis es als homophob ein.

"Du bist für mich eine alte frustrierte Frau, die Gays und Girls überhaupt nicht supportet", erwiderte Angelo und stellte Renzi als schlechtes Vorbild für ihre Tochter dar.

Auch wenn sie einräumte, dass sie nicht wusste, dass ihr verwendetes Wort nicht gesagt werden sollte, und sich entschuldigte, entschloss sie sich, die Show freiwillig zu verlassen. "Ich habe es nicht nötig, mich von Martin Angelo mit Ghetto-Sprache beleidigen zu lassen. Er ist eine Pest", sagte sie.