"Gehe aufs Klo und dann macht's Peng!" Anouschka Renzi über Durchfall-Malheur im Bus

In Folge 3 von Promis unter Palmen packt Anoushka Renzi über ihr Durchfall-Malheur im Ägypten-Urlaub aus. Ihre Mitstreiter sind angewidert.

Von Karolin Wiltgrupp

Thailand - In Folge 3 von "Promis unter Palmen" wird es schmutzig! Doch nicht Dramen und Intrigen sind der Grund dafür, sondern Anouschka Renzis (61) Ekel-Story aus dem Urlaub.

Anouschka Renzi (61, M.) erzählt von ihrem Durchfall-Malheur im Ägypten-Urlaub. © Joyn Vor vielen Jahren machte die Schauspielerin mit Mann und Tochter Urlaub in Ägypten. Schon bei der Ankunft im Hotel habe sich ihr Bauch mit rumorenden Geräuschen gemeldet, erzählt die 61-Jährige an einem Abend in geselliger Runde. Während einer mehrstündigen Busfahrt von Hurghada nach Luxor sei es dann zu einem äußerst peinlichen Vorfall gekommen. "Ich bekam Schweißausbrüche, gehe aufs Klo, und dann macht's Peng, Puff, Brrrr", ahmt die gebürtige Berlinerin die Geräusche für ihre Mitstreiter nach. Ganze viermal entleerte Renzi sich auf der Bus-Toilette. Sehr zum Leid der Fahrgäste hätte der ganze Innenraum danach gestunken. Bei der Rückfahrt sei dann das WC aufgrund Renzis Fäkalien defekt gewesen: "Die mussten alle Busse anhalten." Den anderen Kandidaten steht der Schock ins Gesicht geschrieben. "Horror. Hölle", sind die einzigen Worte, die Maurice Dziwak (27) herausbringt.

Das Sauna-Spiel können Eric Stehfest (36, r.) und Menderes Bağcı (41) für sich entscheiden. © Joyn

Promis unter Palmen: Silvia Wollny muss aus gesundheitlichen Gründen Show verlassen

Silvia Wollny (61) muss wegen Kopfschmerzen die Show verlassen. © Joyn Abseits der Geschichten aus alten Zeiten holt Silvia Wollny (61) die bittere Realität in Thailand ein. Das Familienoberhaupt plagen seit geraumer Zeit schlimme Kopfschmerzen. In einer Klinik wird die Elffach-Mama gründlich untersucht. Weil keine Besserung in Sicht ist, muss die Wollny-Anführerin schließlich die Segel streichen - ein harter Schlag für ihre Mitbewohner. Besonders eine leidet unter dem plötzlichen Exit: Gina-Lisa Lohfink (39) bricht regelrecht in Tränen aus. "Ich hätte mich so gern um sie gekümmert", schluchzt sie. Anouschka Renzi hingegen versucht, die Trauer der Blondine auf ihre eigene Art zu relativieren: "Sie ist ja nicht tot, sie ist ja lebendig. Ich mache mir überhaupt keine Sorgen um Silvia. Sie ist in einem Krankenhaus und dort wird sich gut um sie gekümmert." Der überraschende Abgang macht im Gegenzug Platz für ein neues - oder besser gesagt - altes Gesicht. Die übrigen Teilnehmer dürfen entscheiden, wer von den kürzlich Ausgeschiedenen wieder in die Villa einziehen darf. Da Edith Stehfest (30) sich bei den meisten unbeliebt gemacht hat, fällt die Wahl auf Martin Angelo (32). Doch die erhoffte Harmonie wird auch mit ihm ausbleiben ...

Martin Angelo (32) wird wieder in die Villa gewählt. © Joyn