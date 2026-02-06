Schock für Edith Stehfest: Ihr Freund führte Doppelleben – jetzt ermittelt die Kripo
Berlin/Köln - Noch am Mittwoch traf TAG24 Edith Stehfest (31) und ihren neuen Freund Damian (28) gemeinsam zum Interview bei der Premiere von "Promis unter Palmen" in Köln. Nur zwei Tage später ist alles aus – und die Polizei ermittelt.
Am Freitag meldete sich Edith erstmals zu Wort: "Er ist nicht der für den er sich ausgeben hat", kommentiert Edith ihr Instagram-Reel und fasst damit die erschütternde Wahrheit über Damian zusammen. "Es ist so schlimm, was ich erfahren musste", fügt sie hinzu.
In dem Video teilt sie Sprachnachrichten, die Damian angeblich seiner tatsächlichen Freundin geschickt haben soll. Darin soll er Edith massiv beleidigt und sogar mit körperlicher Gewalt gedroht haben.
Die Situation eskalierte offenbar in einem Kölner Hotelzimmer. "Die Belege für seine mit Komplizen geplante Vorgehensweise machen mir Angst um mein Leben", kommentiert die Sängerin. Damian soll ein Doppelleben geführt und unter anderem heimlich Nacktfotos von ihr gemacht und verbreitet haben.
Hinweise auf das perfide Spiel gab es schon zuvor: Sowohl ihr Ex-Mann Eric Stehfest (36) als auch ein Familienmitglied von Damian sollen Edith gewarnt haben. Sie ignorierte die Hinweise zunächst – mit schwerwiegenden Folgen.
Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen der belastenden Aufnahmen, die auf Gewaltfantasien und Bedrohungen hindeuten. Für Edith Stehfest platzt damit das Glück einer neuen Beziehung.
Titelfoto: Joyn/Joshua Schneider