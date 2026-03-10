"Ekelhaft": Mit dieser Überraschung kehrt Edith Stehfest zu "Promis unter Palmen" zurück

Thailand - Nachdem in der vergangenen Folge gleich zwei Sternchen die Show verlassen haben , klafft eine Lücke bei " Promis unter Palmen ". Jedoch nicht lange, denn keine Geringere als Edith Stehfest (30) steht bereits in den Startlöchern zur Rückkehr und bringt ein paar Souvenirs mit, die ihren Ex-Mann ordentlich zur Weißglut bringen.

Wieder mit am Start: Edith Stehfest (30). © Joyn

"Ja, du kommst genau richtig. Ich kann nicht mehr, die machen mich alle fertig", fällt Eric Stehfest (36) seiner Ex in die Arme. Die Freude ist groß, doch wie lange?

Als hätte es Martin Angelo (32) geahnt, prophezeit er: "Glaubt mir, es ist nur eine Frage der Zeit und dann explodiert es wieder."

Damit soll er gar nicht mal Unrecht haben. Denn nur Momente später sieht Eric ein paar verdächtige Flecken an Edith.

"Was hast denn du am Hals?", fragt er seine Ex-Frau.

"Ein thailändisches Souvenir", gesteht Edith die Knutschflecken.

Zu viel für Eric. Fassungslos bringt er lediglich ein "ekelhaft" hervor.

Martin hingegen scheint die Diskussion nach ganzen fünf Minuten Frieden hingegen köstlich zu amüsieren. "Die hat sich auf jeden Fall richtig gegönnt", so sein Fazit.