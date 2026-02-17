Heftige Intrige spaltet getrenntes Paar erneut: "Zwei Stehfests sind zu viel"
Thailand - In der zweiten Folge der neuen Staffel "Promis unter Palmen" stellen die Teilnehmenden fest: Zwei Stehfests sind einer zu viel! Und so wird filmreif gegen Edith Stehfest (30) intrigiert.
"Zwei Stehfests sind zu viel, einer muss raus", erklärt Dilara Kruse (34) und versammelt in kürzester Zeit mehrere Komplizen neben sich, die das genauso sehen.
Dass ihr Masterplan beinhaltet, die anvisierte Edith nach Strich und Faden zu belügen, um ihr im Endeffekt bei der Nominierung das Messer in den Rücken zu rammen, setzt der Spielerfrau sichtlich zu: "Ich sag dir, ich hatte Arschflattern wie so ein Gummiball."
Dilaras BFF Maurice Dziwak (27) staunt nicht schlecht - sowohl über Dilaras Durchtriebenheit als auch über Ediths Leichtgläubigkeit: "Die Arme, die vertraut der Dilara bis auf den Tod." Gleichzeitig steigt die Anspannung vor der entscheidenden Nominierung: "Ich hab Durchfall, ich schwöre."
Trotz eines allgemeinen kurzzeitigen Anflugs von schlechtem Gewissen bleiben die Mitglieder der neu gefundenen Allianz ihrem hinterhältigen Plan treu und schmeißen Edith - die bis dato dachte, sie sei selbst Teil der Allianz - so im hohen Bogen aus der Show.
Vorher müssen sich die Ex-Partner Edith und Eric (36) aber natürlich noch tränenreich voneinander verabschieden. Das löst besonders bei Anouschka Renzi (61) eine starke Reaktion aus: "Mann, ey, das ist doch keine Beerdigung. Viel Glück in deinem Leben, ich muss leider kotzen und scheißen gehen." Rührende Abschiedsworte!
Promis unter Palmen: Die Stehfests sorgen für schlechte Stimmung
Die Antipathie gegen Edith hängt auch mit den Geschehnissen des Vorabends zusammen, an dem die 30-Jährige nicht mit dem Alkoholkonsum ihres Ex-Partners einverstanden war - und damit die ganze Gruppe ordentlich genervt hatte. "Es ist übrigens uncool, jemandem, der suchtkrank ist, Alkohol zu geben!", blafft sie die anderen an.
"Egal was, sie drückt ihm immer 'nen Spruch rein, versaut ihm immer die Laune, ist so bösartig zu ihm", lästert Franziska Temme (31) daraufhin ab. "Was kackt die so dumm rum?"
Wie zu erwarten löst die Thematik einen neuen Streit zwischen den Stehfests aus. "Jetzt wirst du wieder aggressiv!", wirft Edith dem 36-Jährigen vor. Was sie außerdem stört: "Also, ich schmeiß mich hier nicht an irgendjemanden ran ..." Damit spielt sie vermutlich auf den sich anbahnenden Flirt zwischen Franzi und Eric an.
Eric hält dagegen: "Ich kann Alkohol trinken, wie ich will. Es tut mir gut, wenn die Energie stimmt. Du hast doch gar keine Verantwortung mehr für mich! [...] Es gibt kein 'uns'!"
Die neuen Folgen der vierten Staffel "Promis unter Palmen" könnt Ihr ab sofort immer montags bei Joyn PLUS+ streamen. Episode 2 läuft am kommenden Montag zudem ab 20.15 Uhr bei SAT.1.
Titelfoto: Montage Joyn