Heftige Intrige spaltet getrenntes Paar erneut: "Zwei Stehfests sind zu viel"

Thailand - In der zweiten Folge der neuen Staffel " Promis unter Palmen " stellen die Teilnehmenden fest: Zwei Stehfests sind einer zu viel! Und so wird filmreif gegen Edith Stehfest (30) intrigiert.

Dilara (34, l.) verarscht Edith (30) nach Strich und Faden. © Joyn

"Zwei Stehfests sind zu viel, einer muss raus", erklärt Dilara Kruse (34) und versammelt in kürzester Zeit mehrere Komplizen neben sich, die das genauso sehen.

Dass ihr Masterplan beinhaltet, die anvisierte Edith nach Strich und Faden zu belügen, um ihr im Endeffekt bei der Nominierung das Messer in den Rücken zu rammen, setzt der Spielerfrau sichtlich zu: "Ich sag dir, ich hatte Arschflattern wie so ein Gummiball."

Dilaras BFF Maurice Dziwak (27) staunt nicht schlecht - sowohl über Dilaras Durchtriebenheit als auch über Ediths Leichtgläubigkeit: "Die Arme, die vertraut der Dilara bis auf den Tod." Gleichzeitig steigt die Anspannung vor der entscheidenden Nominierung: "Ich hab Durchfall, ich schwöre."

Trotz eines allgemeinen kurzzeitigen Anflugs von schlechtem Gewissen bleiben die Mitglieder der neu gefundenen Allianz ihrem hinterhältigen Plan treu und schmeißen Edith - die bis dato dachte, sie sei selbst Teil der Allianz - so im hohen Bogen aus der Show.

Vorher müssen sich die Ex-Partner Edith und Eric (36) aber natürlich noch tränenreich voneinander verabschieden. Das löst besonders bei Anouschka Renzi (61) eine starke Reaktion aus: "Mann, ey, das ist doch keine Beerdigung. Viel Glück in deinem Leben, ich muss leider kotzen und scheißen gehen." Rührende Abschiedsworte!