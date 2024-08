Psychose, Alkoholsucht, Panik: So geht es in unseren Psychiatrien ab

Frankfurt am Main/Groß-Umstadt - Die neue Reportage-Serie "Akutstation Psychiatrie" (ARD) verspricht einen "ungeschminkten und berührenden Einblick" in den Alltag einer psychiatrischen Station. Es gehe dabei um "Psychose, Alkoholsucht, Essstörung, Panikattacke und Suizidgedanken".

In den Folgen begleitet Katrin Wegner (Regie und Kamera) den Alltag in der Psychiatrie-Station der Kreiskliniken Groß-Umstadt in Südhessen . Dabei meldet sich die Journalistin nur äußerst selten selbst zu Wort.

Die ernsten Worte stammen von Erkan Uyan, einem pflegerischen Stationsleiter. Seine Ankündigung steht am Beginn der Serie, die am morgigen Montagabend erstmals ausgestrahlt wird.

In den fünf Folgen der Reportage-Serie kommen nicht nur Ärzte und Pfleger, sondern auch Patienten zu Wort. © HR/Ben Knabe

So lernen die Zuschauer etwa in der ersten Folge den 36-jährigen Maschinenanlagen-Führer Sebastian kennen, er hat bereits zwei Suizid-Versuche hinter sich. Ebenso treten die Patienten Erwin und Martin auf, beide sind alkoholabhängig. In Groß-Umstadt erhalten sie Medikamente, die ihnen beim Entzug helfen sollen.

Was mit ihm geschähe, nähme er die Medikamente nicht, schildert Martin mit deutlichen Worten: Schüttelfrost und Hitzewallungen "wie bei einem schlimmen Fieber" und Zittern am ganzen Körper seien die Folgen eines kalten Entzugs ohne medizinische Hilfe.

Brisante Ausnahmesituationen wie eine Zwangseinweisung unter Polizeibegleitung oder gewalttätige Patienten sind ebenfalls Thema der TV-Serie.

Erkan Uyan lässt die Zuschauer am Beginn der ersten Folge wissen: "Es gibt viele Situationen." Neben "herzlicher Beziehungsarbeit" mit den Patienten gebe es auch akute Fälle, "wo wir teilweise zu viert, zu fünft beim Patienten sind und den auch festhalten müssen, es eventuell zur Fixierung kommt".

Die halbstündigen Folgen von "Akutstation Psychiatrie" werden am kommenden Montag sowie an den darauffolgenden Montagen immer ab 21 Uhr im HR-Fernsehen ausgestrahlt. In der ARD-Mediathek ist die Reportage-Serie ebenfalls zu finden.