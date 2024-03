"Push": Neue Hebammen-Serie mit Anna Schudt - "Spannender als jeder Krimi"

Eine starke Aussage, insbesondere, wenn man bedenkt, dass die 49-Jährige zehn Jahre in dem Genre unterwegs war und für ihre Rolle der "Martina Bönisch" im Dortmunder "Tatort" 2022 den Ehrenpreis des Deutschen FernsehKrimi-Festivals erhielt.

Ob Babys in Beckenendlage, zu früh einsetzende Wehen, sitzengelassene Mütter oder der Verlust eines Embryos - nirgendwo liegen Freud und Leid so nah beieinander wie auf einer Geburtsstation.

Eine natürliche Geburt mit Baby in Beckenendlage ist auch für die erfahrene Hebamme Anna (l.) und Dr. Charlotte Mohn (Katia Fellin, 32) nicht alltäglich. © ZDF/Richard Kranzin

Doch die Hebammen-Thematik liegt der Wahl-Düsseldorferin einfach am Herzen. Wäre sie von den Drehbüchern nicht überzeugt gewesen, hätte sie auch nicht zugesagt, weil "es mir wahnsinnig wichtig war, dass übers Fernsehen keine Informationen verteilt werden, die ich so nicht unterschreiben würde."

Und so ist eine Serie entstanden, die berührt, die nachdenklich macht, bei der Tränen fließen, die aber auch wütend macht. Denn obwohl es sehr viele schöne Momente gibt, sind Schudt besonders die Szenen in Erinnerung geblieben, in denen ihre Rolle Anna sich verteidigen muss.

Ihr passiert nämlich das Schlimmste, was einer Hebamme widerfahren kann: Sie wird verklagt, weil ihr bei einer Geburt angeblich ein Behandlungsfehler unterlaufen sein soll. Die Folge: Das Kind hat einen Hirnschaden.

"Mich haben diese ganzen Gespräche mit der Anwältin sehr berührt, weil Anna ununterbrochen verteidigen musste, wie sie ihren Beruf ausübt - obwohl das alles normale Prozesse sind und eine Geburt nie nach Schema F abläuft."