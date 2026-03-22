Raab-Show feiert Erfolg zur Primetime: Ein Detail bringt Zuschauer zum Staunen
Köln - Am Samstagabend lief die zweite Ausgabe von "Wer weiß wie wann was war? - Die Show der Generationen". Und endlich scheint Stefan Raab (59) wieder Erfolg zu haben.
Denn die Sendung, die zur Primetime bei RTL lief, erreichte solide Quoten. Ab 20.15 Uhr kam die Show auf 1,1 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 59-Jährigen und 12,8 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.
Im Laufe des Abends stieg die Einschaltquote dann sogar. Denn ab 21.54 Uhr kam man auf 12,5 beziehungsweise 14 Prozent in der jungen Zielgruppe.
Damit sicherte sich der Kölner Privatsender den Primetime-Sieg bei den 14- bis 49-Jährigen.
Im Schnitt waren es 1,38 Millionen Zuschauer, die dem Show-Giganten und seiner Co-Moderatorin Barbara Schöneberger (52) sehen wollten.
Die guten Zahlen sorgen dafür, dass "WWWWWW" auch eine Zukunft haben wird. "Wir freuen uns, dass es bereits im zweiten Halbjahr 2026 mit dieser neuen, von Raab Entertainment entwickelten Showreihe, weitergeht", erklärt Inga Leschek (45), CCO RTL Deutschland.
Doch nicht nur das Moderatoren-Duo überzeugte die Zuschauer, sondern auch ein anderes Detail, welches die Fans sogar zum Staunen brachte.
"Was ist denn da los? So wenig Werbung? Super", schrieb zum Beispiel ein User auf Instagram. Ein anderer freute sich darüber, dass die Sendung bereits zwei Stunden lief und nur eine Werbung gekommen sei.
Stefan Raab baut Unfall im RTL-Studio
Auch in der zweiten Ausgabe der neuen Show stellten sich zwei Prominente - in Vertretung für das Studiopublikum - den Quizfragen der beiden Moderatoren.
Während Sophia Thomalla (36) und Edin Hasanović (33) für die Ü-20er rätselten, versuchten Hans Sigl (56) und Jan Ullrich (52) ihr Glück für die Ü-40er. Für die Ü-60er waren Hella von Sinnen (67) und Hugo Egon Balder (75) am Start.
Währenddessen präsentierten sich Raab und Schöneberger als Barbie und Ken. "Ich finde, ich habe ein bisschen was von Donald Trump", scherzte der 59-jährige Entertainer, der mit blonder Perücke, strahlend weißen Zähnen und einem pinken Sakko auftrat.
Zudem produzierte der Kölner noch einen Unfall, als er auf einem Bonanza-Rad durchs Studio fuhr und dabei umkippte. "Ich habe gesagt, dass ich in dem Scheißanzug nichts machen kann!", echauffierte sich Raab.
Und nach dem Motto "Wer den Schaden hat, braucht für den Spott nicht zu sorgen", konterte Schöneberger: "Mein Gott, du hättest tot sein können!"
Titelfoto: RTL / Raab Entertainment / Willi Weber