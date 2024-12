Erste Nacht wird zum Horror für "Reality Backpackers": "Da sind Krokodile drin, Alter!"

Kolumbien - Die erste Nacht im Dschungel Kolumbiens endet im nackten Horror für einige der " Reality Backpackers ". Als es die zweite Etappe ihrer knapp 900 Kilometer langen Reise zu bewältigen gibt, liegen die Nerven der Promis blank - das zeigt sich in erstem Stress in den Teams.

"Da sind Krokodile drin, Alter!", kreischt die 38-Jährige. Na ja, ein Krokodil vielleicht nicht ganz: Über die Zimmerwand der beiden krabbelt ein kleiner, unschuldiger Gecko. "Der krabbelt da rum und lässt sich dann auf uns fallen. Warum? Weil er eben so eine Scheiße macht!", so die fachmännische Einordnung der YouTuberin.

Ist das schon das Ende? Zwischen Edda und Hannes herrscht Eiseskälte. © Joyn

Fitter unterwegs sind Hannes (25) und Edda (23), die sich ebenfalls ein Hostel gegönnt, aber mit Pool und sauberen Betten einen Glücksgriff geschossen haben.

Für die beiden könnte alles so schön sein - wenn die "Are You The One"-Bekanntheit nicht dauernd giftige Kommentare gegen ihren Survival-Partner schießen würde. "Du siehst aus wie Mr. Crabs", schmeichelt sie ihrem sonnenverbrannten Partner etwa oder fragt ihn nach einem Blick auf seinen nackten Oberkörper, ob er denn schon jemals einen Fuß in ein Gym gesetzt habe.

"Ist es zu viel verlangt, dass wir harmonisch sind. Jedes zweite Wort von dir ist sarkastisch!", schimpft der Nachwuchs-Rapper.

Miese Stimmung bei Hannes und Edda - und dabei stehen ihnen wie den anderen Paaren noch mehrere Kilometer durch den Dschungel bevor, bevor sie ihr Tagesziel erreicht und damit 10 Punkte für den finalen Score erlangt haben ...

Streaming-Tipp: Die 2. Staffel "Reality Backpackers" läuft mit wöchentlich zwei neuen Folgen kostenlos auf Joyn.