Heftige Abrechnung im Dschungel: "Du kuschelst mit jemandem, der mich so gef**** hat"

Diogo schießt in Richtung Maria: "Du hast einfach was erfunden!" Völlig entsetzt brüllt die "Big Brother"-Teilnehmerin: "Was? ... Du hältst wieder nicht zu mir." Es hagelt Schimpfworte von Gina, bevor der Abend zerstritten zu Ende geht.

Das finale Endspiel bei den Backpackers: Wie viele Stufen besitzt der Fels von Guatapé? © Joyn

Wenig später steht die finale Challenge an. Nachdem Lisha (38) und Lou Savage (35) als Team mit der niedrigsten Punktzahl vorzeitig ausgeschieden sind, müssen sich die verbliebenen drei Duos am Fels von Guatapé beweisen. Es gilt, alle Stufen bis zur Spitze zu zählen.

Mehr oder weniger fit meistern alle Backpackers den Aufstieg. Oben angekommen müssen die Teams ihr jeweiliges Ergebnis notieren.

Während sich Maria und Hannes Mörl (26) sowie Diogo und Gina für die richtige Antwort (659 Stufen) entscheiden, liegt Stephan "Steff" Jerkel (55) um zwei Stufen daneben, was besonders für seine Teampartnerin Edda Pilz (23) ärgerlich ist, die sich mit ihren 659 gezählten Stufen nicht durchsetzen konnte.

"Ich habe mir echt Mühe gegeben", sagt Edda und zieht damit sofort den Zorn von Steff auf sich: "Ekelhaft ist das, wenn du so schlecht verliest. Ich raste hier gleich aus!" Den Tränen nahe verteidigt sich die "Ex on the Beach"-Kandidatin: "Ich bin einfach nur enttäuscht und find's schade, dass das Gefühl keine Daseinsberechtigung hat."