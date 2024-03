Erste Siegerin in neuer Reality-Show: SIE schnappt sich den Titel

Koh Samui (Thailand) - "Backpacker Deluxe": Dieser Titel wird in der finalen Doppelfolge 15 & 16 des Joyn-Formats " Reality Backpackers " vergeben. Die Entscheidung ist knapp. Und verdient?

Tommy und Luis kommen in einen Bungalow mit Klimaanlage. Der eigentliche Segen kommt aber erst noch in der Karmakiste. "Ihr könnt jetzt die Koffer packen und euer Ticket nach Deutschland einlösen. Oder willst du als neues Team mit einer weiteren Chance erneut antreten?"

Jeder überlegt, wer den Sieg am wenigsten verdient hätte. Es fallen die Namen von Luis Tinderking (33), Cecilia Asoro (27), Christina Dimitriou (32), Tommy Pedroni (28) und Cosimo Citiolo (42).

Die in zwei Gruppen geteilten Backpackers müssen in Folge 15 entscheiden, wer aus der jeweils anderen Gruppe rausfliegt und den Traum vom Finalsieg begraben muss.

Christina Dimitriou (32, l.) und Tara Tabitha (30) stehen im Finale. © Joyn

In der finalen Folge 16 wird den Backpackern verkündet, dass ab sofort jeder für sich selbst kämpft. Alle bestehenden Teams werden also aufgelöst. Zurück in der Traumvilla geht es drum: Wer ist "Backpacker Deluxe"?

Geheim wählt jeder, wer gewinnen soll. Die beiden mit den meisten Stimmen gehen ins Finale. Das sind Christina und Tara.

"Mir war es wichtig, dass ich mit Tara im Finale stehe", freut sich die 32-Jährige. "Wir waren als erste Gruppe zusammen, haben so gut agiert, dass ich es mir gewünscht habe."

Jetzt muss der Rest gemeinschaftlich die Siegerin küren. Und die Wahl fällt auf Tara, die den Titel mit nach Österreich nimmt. Christina ist eine faire Verliererin: "Ich gönne ihr den Titel vom ganzen Herzen. Ich könnte direkt jetzt wieder losweinen."