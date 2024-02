"Bastarde, H****söhne, f***t eure Eltern!": TV-Produktion muss eingreifen

Ko Samui (Thailand) - Streit-Stimmung bei den " Reality Backpackers "! Weil angeblich Geld unterschlagen wird, kommt es in der Doppelfolge 7 & 8 zu einem heftigen Beef, bei dem vor allem Christina Dimitriou (32) sämtliche Manieren vermissen lässt.

Tommy Pedroni (28) will das geklaute Geld sichern. Lena Schiwiora (27) hält das für keine gute Idee. © Joyn

In Folge 7 will Tommy Pedroni (28) mit aller Macht versuchen, das geklaute und einbehaltene Geld weiterhin bei sich zu haben. Teampartnerin Lena Schiwiora (27) hält das für keine gute Idee. Der Sonnyboy versucht, ihr das schlechte Gewissen zu nehmen: "Das ist keine Lüge. Du sagst einfach die Wahrheit nicht."

5920 Baht (etwas mehr als 150 Euro) soll das Duo inklusive Klau-Strafe zahlen. Doch Tommy blufft, angeblich nicht so viel Geld zu haben. Christina riecht den Braten: "Er hat das Geld, er tut nur so. Ich hab auch mit Pokerface gespielt und trotzdem mein Geld rausgeholt. Tommy wird auch sein Geld rausholen - ob er will oder nicht. Sonst werde ich dafür sorgen."

Sie sagt ihm face to face: "Mach' deine Beine breit, interessiert mich auch nicht. Ich vertrau' dir nicht, halt's Maul! Ich hasse Lügen, da verlier' ich mich –- und das wollen wir nicht!"

Christina durchwühlt die Sachen des Franzosen. Selbst, als der einige Scheine übergibt. "Ich hab alles durchsucht, sogar seine hässliche Unterwäsche."