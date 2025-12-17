Reality-Teilnehmerin will Ex mit Geld-Strafe quälen: "Die ist der Teufel"

Peru - Die erste große Wanderung der dritten " Reality Backpackers "-Staffel wurde absolviert. In der Doppelfolge 3 und 4 geht es nun um die alles entscheidende Frage: Wie viel Budget hat jedes Team zur Verfügung?

Laurenz (24) und seine Team-Partnerin erhält das niedrigste Budget. © Joyn

Da Brenda Brinkmann (22) und Daymian Weiß (20) als erstes Team die Ziellinie überquert haben, dürfen sie alle Budgets für die kommenden zehn Tage aufteilen.

Brendas Ex Laurenz (24) ahnt Böses: "Die ist der Teufel." Und er ahnt richtig, denn sein Team erhält mit nur 600 Soles den niedrigsten Geldbetrag überreicht. Brenda argumentiert: "Wer beleidigend und ausfallend wird, kriegt am wenigsten Geld, (...) um ihn ein bisschen zu quälen, als Strafe."

Der 24-Jährige, der sich erst wenige Tage zuvor beim finalen "Temptation Island VIP"-Lagerfeuer von ihr getrennt hat, ist verletzt: "Tut schon weh. Erst geht sie mir fremd und dann macht sie so was. (...) Aber lieber im Zelt mit Kate [Anm. d. Red: seine Team-Partnerin Kate Merlan] als im Hotel mit Brenda."

Während Brenda und Daymian aufgrund ihres hohen Budgets nämlich im gemütlichen Hostel nächtigen dürfen, müssen Laurenz und Kate campen. Hier kocht der Hass im 24-Jährigen dann wieder hoch: "Das ist so was von dreckig, ich werde denen ihr Geld klauen, wenn ich die sehe!"