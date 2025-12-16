Bares für Rares: Ahnungslose ZDF-Kandidatin ringt nach Luft, Lichter greift sofort ein

Köln - Eine Verkäuferin kommt mit einer völlig falschen Preisidee zu " Bares für Rares ". Als sie in der Show den wahren Wert ihres Erbstücks erfährt, muss Horst Lichter (63) sie stützen!

Gemmologin Wendela Horz (56) ist seit vielen Jahren schon als Expertin bei "Bares für Rares" im Einsatz. © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

Anke Marmé möchte in den heiligen Trödelhallen des Pulheimer Walzwerks einen neuen Besitzer für ihre aufklappbare Armbanduhr finden. "Ich habe selbst noch nicht recherchiert, aber ich hoffe, dass etwas Gutes dabei herausspringt", erklärt sie vorab.

Wie die Arzthelferin im Gespräch mit dem ZDF-Moderator preisgibt, stamme das gute Stück von ihrer Großtante. Expertin Wendela Horz (56) legt die Uhr zunächst einmal auf die Waage. "Ein gutes Zeichen", wie Lichter anmerkt.

Das Schweizer Uhrwerk von Eldex liegt unter einem Deckel in Gold versteckt, besetzt mit Saphiren in Form von Vergissmeinnicht-Blüten. Hergestellt wurde das Objekt um 1960 in Italien. Genauer gesagt: in der Werkstatt von Scudellaro in Vicenza.

Noch mehr Eindruck als das Gehäuse macht allerdings das goldene Armband. Als Lichter sich nach dem Wunschpreis erkundigt, wirkt Anke ziemlich ratlos. "So an 1000 Euro hätten wir gedacht", erklärt sie schließlich. Horz schüttelt sofort vehement den Kopf …

"1000 Euro? Das ist ein ziemlich unmöglicher Wunsch für diese Uhr", stellt die 56-Jährige klar. "Das Gehäuse wiegt 70 Gramm – allein daraus ergibt sich ein Goldwert von rund 4250 Euro. Bis zu 4500 Euro kann dieses Ührchen wert sein."