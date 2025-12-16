Survival-Show spoilert "Temptation"-Trennung: "Halt deine Fresse, du dumme Fremdgeherin"

In der brandneuen dritten Staffel "Reality Backpackers" müssen sich zwei Ex-Partner über die peruanischen Anden kämpfen.

Von Annika Rank

Peru - In der neuen dritten Staffel "Reality Backpackers" müssen sich Promis in Zweier-Teams über die peruanischen Anden kämpfen. Nichts für schwache Nerven - besonders, wenn dann auch noch der Ex-Partner dabei ist.

Laurenz Pesch (24) und Brenda Brinkmann (22) treten als frisch getrenntes Paar bei "Reality Backpackers" an.
Laurenz Pesch (24) und Brenda Brinkmann (22) treten als frisch getrenntes Paar bei "Reality Backpackers" an.

Erst zwei Tage (!) vor Beginn der "Reality Backpackers"-Dreharbeiten sind Laurenz Pesch (24) und Brenda Brinkmann (22) von "Temptation Island VIP" zurückgekehrt. Für die Survival-Show hatten sie sich zuvor noch gemeinsam beworben.

Tja, und jetzt? "Wir sind nicht mit einer gestärkten Beziehung rausgegangen", geben die beiden Frischgetrennten zu - und verraten sogar einige Details: Laurenz habe sich beim finalen Lagerfeuer von Brenda getrennt, da sie mit einem Verführer "eine Lovestory geschoben" habe.

Dieser riesige Spoiler dürfte RTL nicht sonderlich freuen, immerhin ist die "TI VIP" ja aktuell noch im vollen Gange. Durch diese ungünstige zeitliche Überschneidung der Formate ist die Spannungskurve auf jeden Fall ziemlich abgeflacht.

Während Brenda im peruanischen Gebirge auf eine Aussprache und wohl auch eine Reunion hofft, scheint ihr Ex alles andere als gut auf sie zu sprechen zu sein.

Als sie ihn bei der ersten Wanderung der neuen Staffel provoziert, kommt er aus dem Brüllen gar nicht mehr raus: "Halt' deine Fresse, du dumme Fremdgeherin! Laber mich bloß nicht an, halt deine dumme Fresse! Du gehst mir erst im Format fremd und dann machst du so?!"

Schon bei der ersten Wanderung kochen die Gefühle hoch ...
Schon bei der ersten Wanderung kochen die Gefühle hoch ...
... sodass bei Brenda sogar die ersten Tränen fließen.
... sodass bei Brenda sogar die ersten Tränen fließen.

Reality Backpackers: Marlisa hat keinen Bock auf den Currywurst-Mann

Ihren Peru-Urlaub hat sich Marlisa Rudzio (35) ganz anders vorgestellt. Ihr unfreiwilliger Team-Partner Chris Töpperwien (51) versucht sie zu "trösten".
Ihren Peru-Urlaub hat sich Marlisa Rudzio (35) ganz anders vorgestellt. Ihr unfreiwilliger Team-Partner Chris Töpperwien (51) versucht sie zu "trösten".

Marlisa Rudzio (35) hat sich unterdessen wohl für das Format beworben, um dort mit ihrem Teampartner ihre "große Liebe" zu finden.

Blöd nur, dass sie von der Joyn-Produktion kurzerhand mit dem "Currywurst-Mann" Chris Töpperwien (51) ins Team gesteckt wird.

Während die anderen Teilnehmenden die Zuordnungen mit Humor nehmen, kriegt die Blondine einen waschechten Nervenzusammenbruch und verlässt weinend den Drehort. "Hast du gehört, wie der redet? Der denkt, der ist der Superstar", bricht sie in Tränen aus.

Chris kann den Zuschauern angesichts dieser Reaktion fast schon leidtun. Und mit seiner Nachfrage bei Marlisa - "Bist du wirklich so oder spielst du das grade?" - macht er die Situation nicht gerade angenehmer.

Die ersten beiden Folgen der dritten Staffel "Reality Backpackers" könnt Ihr ab sofort bei Joyn PLUS+ streamen, immer dienstags sollen neue Episoden veröffentlicht werden. Zum Start sind auch schon Folge 3 und 4 verfügbar.

Titelfoto: Montage Joyn

