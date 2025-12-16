Survival-Show spoilert "Temptation"-Trennung: "Halt deine Fresse, du dumme Fremdgeherin"

Peru - In der neuen dritten Staffel " Reality Backpackers " müssen sich Promis in Zweier-Teams über die peruanischen Anden kämpfen. Nichts für schwache Nerven - besonders, wenn dann auch noch der Ex-Partner dabei ist.

Laurenz Pesch (24) und Brenda Brinkmann (22) treten als frisch getrenntes Paar bei "Reality Backpackers" an. © Joyn

Erst zwei Tage (!) vor Beginn der "Reality Backpackers"-Dreharbeiten sind Laurenz Pesch (24) und Brenda Brinkmann (22) von "Temptation Island VIP" zurückgekehrt. Für die Survival-Show hatten sie sich zuvor noch gemeinsam beworben.

Tja, und jetzt? "Wir sind nicht mit einer gestärkten Beziehung rausgegangen", geben die beiden Frischgetrennten zu - und verraten sogar einige Details: Laurenz habe sich beim finalen Lagerfeuer von Brenda getrennt, da sie mit einem Verführer "eine Lovestory geschoben" habe.

Dieser riesige Spoiler dürfte RTL nicht sonderlich freuen, immerhin ist die "TI VIP" ja aktuell noch im vollen Gange. Durch diese ungünstige zeitliche Überschneidung der Formate ist die Spannungskurve auf jeden Fall ziemlich abgeflacht.

Während Brenda im peruanischen Gebirge auf eine Aussprache und wohl auch eine Reunion hofft, scheint ihr Ex alles andere als gut auf sie zu sprechen zu sein.

Als sie ihn bei der ersten Wanderung der neuen Staffel provoziert, kommt er aus dem Brüllen gar nicht mehr raus: "Halt' deine Fresse, du dumme Fremdgeherin! Laber mich bloß nicht an, halt deine dumme Fresse! Du gehst mir erst im Format fremd und dann machst du so?!"