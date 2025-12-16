"Mein Lokal, Dein Lokal" im Harz: Starkoch "würde ja einen Rat geben, aber..."
Braunlage - Startschuss beim Robin-Spezial von "Mein Lokal, Dein Lokal" im Harz: Starkoch Robin Pietsch (37) lässt diese Woche seine Lieblingslokale aus seiner Heimat gegeneinander antreten. Meik (56) legt mit seinem Restaurant "Leo's" die Messlatte direkt zu Beginn ordentlich hoch.
Meik und Koch Thomas wollen die Konkurrenz in Braunlage (Niedersachsen) mit Fusion-Küche überzeugen. Dabei mixen sie regionale Produkte mit mediterranen und asiatischen Geschmäckern.
Robin Pietsch kommt schon beim ersten Bissen seines Surf & Turf ins Schwärmen. "Ich würde dir ja einen Rat mitgeben, aber es gibt nichts."
Als Thomas und Meik dann Gastronomin Huong (67) aus dem Wernigeröder Restaurant "Orchidea Huong" für die Vorspeise in die Küche einladen, gibt es die erste Kritik.
Beim Tataki mit Wildkräutersalat mixt Thomas viele verschiedene Geschmacksrichtungen zusammen. "Ob es eine gute Idee ist, so viel reinzubringen, da bin ich sehr gespannt", meint Huong.
Die Trüffelflocken sind ihr zwar zu viel des Guten, aber dennoch spricht sie von "Gaumenfreuden" und einer echten "Explosion von Geschmäckern" und gibt Meik überraschende zehn Punkte in der Tendenz.
"Leo's" aus Braunlage überzeugt mit Fusion-Küche - und günstigen Preisen
Auch die anderen Mitstreiter kommen aus dem Schwärmen gar nicht mehr heraus. Besonders die ausgefallenen Kombinationen - wie etwa Gemüsetatar mit Grana-Padano-Eis - haben es den vier angetan.
Lediglich bei den Hauptgerichten, darunter Salzzitronenrisotto oder Angus Steak, kritisieren die Gastronomen das Anrichten der Teller.
Als die Rechnung kommt, können alle ihren Augen kaum trauen. Zu viert müssen sie für Vorspeise, Hauptgang und Dessert inklusive Getränke nur 270 Euro zahlen.
"Bei all dem Aufwand, der dahintersteckt, den Personalkosten - da geht es nicht günstiger, bin ich mir sicher", staunt Felix (27) vom Quedlinburger "Kiku".
"Dieses Handwerk und diese Kreativität, die dahintersteckt", schwärmt Robin Pietsch und rät: "Traut euch, noch ein, zwei Euro draufzupacken. Der Gast wird es bezahlen, denn er schmeckt es ja auch."
Welche Punktzahl das "Leo's" aus Braunlage an Tag 1 abstaubt, das erfahrt Ihr um 17.55 Uhr auf "KabelEins" oder jederzeit bei Joyn.
Titelfoto: Bildmontage: Sina Schuldt/dpa, Joyn/Nadine Rupp