"900.000": "Bares für Rares"-Händlerin schockt mit Mega-Gebot die Kollegen

Turbulente Szenen bei "Bares für Rares": Eine Händlerin bietet "900.000" für einen gewöhnlichen Ring. Doch will sie wirklich so viel dafür zahlen?

Von Florian Fischer

Köln - Turbulente Szenen bei "Bares für Rares": Eine Händlerin bietet "900.000" für einen gewöhnlichen Ring. Doch will sie wirklich so viel dafür zahlen?

Uwe und Maria aus Schwarzenbruck möchten bei "Bares für Rares" ein Schmuckstück verkaufen.
Uwe und Maria aus Schwarzenbruck möchten bei "Bares für Rares" ein Schmuckstück verkaufen.  © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

Ohne eine wirkliche Vorahnung machen sich Uwe und Maria aus Schwarzenbruck auf den Weg in die heiligen Trödelhallen des Pulheimer Walzwerks bei Köln.

Die Verkäuferin sei frühere Goldschmiedin gewesen, weshalb ihr das Schmuckstück besonders gut gefallen habe. "Den konnte ich mal auf einem Antikmarkt erwerben, aber das war schon vor über zehn Jahren", verrät sie, woher sie den Ring hat.

"Das ist aber schön! Das ist ja Emaille-Malerei?", findet auch Moderator Horst Lichter (63), der einen berühmten Künstler dahinter vermutet, denn es könne ja nicht jeder so klein und mit Emaille malen.

Zwar erinnere das Bild in dem Ring an Limoges-Emaille, dennoch ist sich Experte Patrick Lessmann sicher, dass das Schmuckstück um 1890 angefertigt worden sei.

Es handelt sich bei dem Objekt um einen Herrenring, der um 1890 angefertigt worden ist.
Es handelt sich bei dem Objekt um einen Herrenring, der um 1890 angefertigt worden ist.  © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

"Bares für Rares"Händler toppen Wunschpreis deutlich

Susanne Steiger (43) sorgt mit ihrem Gebot für ungläubige Gesichter bei ihren Kollegen.
Susanne Steiger (43) sorgt mit ihrem Gebot für ungläubige Gesichter bei ihren Kollegen.  © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

Außerdem sei klar, dass es sich um einen Herrenring handele. "Er ist in der Tat riesig", merkt der Sachverständige an.

Lediglich 250 Euro wollen Uwe und Maria für den Ring haben, doch da hat der Experte etwas dagegen. Er schätzt ihn nämlich sogar auf 450 Euro.

Susanne Steiger (43) ist die erste im Händlerraum, die das Schmuckstück zu sehen bekommt. "Wow", kommentiert sie beim Anblick.

Das erste Gebot kommt jedoch von Friedrich Häusser (72). Er bietet 250 Euro und danach gibt es Gebote von allen Seiten.

Aber vor allem die 43-jährige Händlerin ist heiß auf den Ring, weshalb sie das vorherige Gebot von 850 Euro auf "Neunhundert ... tausend" erhöht.

"Neunhunderttausend?", fragt Wolfgang Pauritsch (53) und führt aus: "Das ist das höchste Gebot, das ich je gehört habe bei 'Bares für Rares'!"

"Neunhunderttausend Euro! Susanne!", schauen die Kollegen sie geschockt an und auch der Verkäufer willigt natürlich ein. Doch die Händlerin stellt schnell klar: "Nee! 900, 1000. Bevor die 1.000 noch jemand sagt, sage ich sie direkt selber."

Allerdings muss sie nochmals 100 Euro drauflegen, erst dann bekommt sie den Ring endlich.

"Bares für Rares" läuft montags bis freitags, ab 15.05 Uhr, im ZDF oder vorab bereits in der Mediathek.

Titelfoto: Screenshot/ZDF/Bares für Rares

