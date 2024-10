Richterin ermittelt auf eigene Faust: "Erin Brockovich" trifft "Toni Erdmann"

Allein zwischen Akten: So hat sich das Thirza Zorniger (Amelie Kiefer, 36) nicht vorgestellt. © ARD Degeto/Moovie GmbH/Marc Reimann

So lässt sich der ARD-Film "Servus, Euer Ehren - Endlich Richterin" knapp zusammenfassen, der an diesem Freitag (4. Oktober, 20.15 Uhr) im Ersten zu sehen ist und bereits in der ARD-Mediathek verfügbar ist.

Schauspielerin Amelie Kiefer (36) spielt die junge Richterin, die mit viel Enthusiasmus in ihre erste Stelle am Oberlandesgericht startet. In der Justiz hat sie ihren Traumberuf gefunden. Außerdem sieht sie darin auch ein Andenken an ihre tote Mutter, die in jungen Jahren ebenfalls mal Juristin werden wollte.

In ihrem kleinen Büro im Justizpalast stapeln sich nun die Aktenberge, von denen ihr Chef (Helmfried von Lüttichau, 67) erwartet, dass sie sie gewissenhaft, aber in erster Linie zügig abarbeitet.

Schon bei ihrem ersten Fall aber stellt Thirza fest, dass Aktenlage und die Menschen dahinter Zweierlei sind.

Sie soll ein Urteil sprechen in einem Schadenersatz-Fall: Eine Schauspielerin fordert Geld von einem Freund, der sie auf dem Starnberger See mit einem Boot überfahren hat. Die Kollision kostete die Frau einen ihrer Unterschenkel.