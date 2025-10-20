TV-Koch verlor mit nur neun Jahren seine Eltern - und hatte eine Vorahnung

TV-Koch Alexander Herrmann (54) hat als Kind seine Eltern verloren - im Riverboat sprach er nun über die bewegende Geschichte.

Von Dorothee Gomes

TV-Koch Alexander Herrmann (54) war am Freitagabend im Riverboat zu Gast. (Archivbild) © Matthias Balk/dpa "Deine Kindheit hat, was ich jetzt so weiß, ganz gut und heimelig angefangen, nämlich mit deinen Eltern im Restaurant, im Hotel", stieg Moderator Matze Knop (50) am Freitagabend im Leipziger MDR-Studio in das emotionale Thema ein. Daraufhin berichtete der Talkshow-Gast vom Leben in dem familieneigenen Haus: "In so einem Hotel aufzuwachsen, das hat schon seine Vorteile, das war ja wie im Paradies." Doch ein tiefer Einschnitt sollte alles ändern: "Dann passierte aber was, da warst du neun Jahre alt, was diesen Traum oder diese Idylle wirklich von heute auf morgen zerstört hat: Deine Eltern sind bei einem Autounfall verstorben", so Knop. Riverboat So laut und bunt wird die neue "Riverboat"-Folge "Das war natürlich logischerweise eine Lebens-Zäsur", sagte Herrmann, doch das soziale Gerüst, die Mitarbeiter im Hotel hätten ihn aufgefangen. Auch zu einem ganz bestimmten Gefühl fragte der Gastgeber nach: "Wie war der Tag, als es passiert ist, kannst du dich noch erinnern? Du hattest wohl so was wie eine Vorahnung."

Alexander Herrmann Spricht mit Riverboat-Moderatoren über "Vorahnung"