ARD-Korrespondentin lebt in Hausboot in London: "War gar nicht so geplant!"

Leipzig - Journalistin Annette Dittert (61) versorgt die öffentlich-rechtlichen Sender in Deutschland mit den Top-Themen aus London . Seit 15 Jahren wohnt sie in der brummenden Millionenstadt - und hat es sich dort in einem Hausboot in den Kanälen der Stadt heimisch gemacht.

Ich kann damit auch auf den Kanälen fahren. Es ist aus Stahl und alles, was passieren kann, ist, irgendwo dran zu fahren", so die "Tagesschau"-Expertin.

"Ich hab das Boot in einem Sabbatical in einer Werft in Nordengland bauen lassen, habe es geholt und am Liegeplatz weiter ausgebaut. Mein Vater ist Architekt, ich habe es aber selbst gezeichnet und entworfen. Mit einem polnischen Freund habe ich es dann ausgebaut und lebe mittlerweile im Boot.

Als Wohnanschrift wird sie in ihrem Antrag dann wohl die Adresse ihres Hausbootes angeben, in dem sie bereits seit mehreren Jahren lebt. Den schwimmenden Untersatz hat sich Annette sogar zu großen Teilen selbst gestaltet!

Wie die gebürtige Kölnerin im MDR-Riverboat am Freitag berichtete, wird die 61-Jährige bald ihre doppelte Staatsbürgerschaft in England beantragen.

Annette Dittert (61) versorgt die Zuschauer in Deutschland mit News aus London. © Verena Reinke/NDR/dpa

Das Boot ist gerade einmal 19 Quadratmeter groß. Über zu wenig Stauraum kann sich die Reporterin allerdings nicht beschweren.

"Es war gar nicht so geplant, dort wirklich zu wohnen. Ich hatte alle meine Sachen in ein teures Storage in der Mitte von London eingelagert und habe gemerkt: Ich war vier Monate nicht dort. Also habe ich alles verschenkt und verkauft", erinnerte sich Annette.

London will die 61-Jährige trotz Brexit so schnell nicht verlassen.

"Ich kam in London an, zuvor war ich in New York, das ich relativ langweilig und anstrengend fand. Ich stand in London und dachte: 'Wow'. Nach zwei Wochen wusste ich, dass ich hier zu Hause bin", schwärmte die Journalistin im Riverboat.