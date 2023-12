Astronaut konnte Beginn von Ukraine-Krieg aus dem All beobachten: "Dunkler, schwarzer Fleck"

Leipzig - In knapp 400 Kilometern über der Erde hatte Astronaut Matthias Maurer (53) während seines Aufenthalts in der ISS-Station einen guten Überblick über das Geschehen auf der Erdkugel. Auch als Anfang 2022 der Krieg in der Ukraine ausbrach, konnte er das herzzerreißende Geschehen aus dem All beobachten.