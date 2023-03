Bernhard Hoëcker über "Wer weiß denn sowas?": "Hoffe, dass sich Fragen irgendwann wiederholen"

Leipzig - Seit der Erstausstrahlung im Juli 2015 gehört "Wer weiß denn sowas?" zum festen Programm im Ersten. 1000 Folgen wurden mittlerweile ausgestrahlt. Zu Gast im " Riverboat " äußerte sich nun WWDS-Urgestein Bernhard Hoëcker (52) über das Jubiläum - und was ihn an dem Format am meisten beeindruckt.

Bernhard Hoëcker (52) zusammen mit Dilara Kruse, der Ehefrau von Profi-Fußballspieler Max Kruse, in einer Folge "Wer weiß denn sowas?". © ARD/Morris Mac Matzen

"Ich durfte damals beim Piloten mit dabei sein. Was ist das für ein Gefühl, wenn man 1000 Sendungen gemacht hat?", wollte Moderator Matze Knop (48) von seinem Gast wissen. "Hättet ihr damals damit gerechnet, dass das Ding so erfolgreich wird?"



"Dass es lange läuft, hab ich mir gedacht, weil das wirklich toll ist. Deshalb hab ich es ja gemacht, weil es mir so viel Spaß macht und ich das Format gut finde", so Hoëcker. "Dass wir allerdings so viele Folgen machen - ich dachte, so 30 bis 40 Folgen im Jahr, dann ist auch mal gut -, aber es sind einfach mal so 130 bis 150 Folgen im Jahr!"

Lediglich wegen Corona hätte die Show in einem Jahr weniger Produktionszeit gehabt und damit weniger Episoden hervorbringen können. "Dafür haben wir dann im nächsten Jahr ein bisschen länger gemacht."

Was Hoëcker offenbar am meisten beeindruckt: "1000 Sendungen, das sind einfach mal 12.000 Fragen, die man bekommen hat. Und die sich die Redaktion ausgedacht hat!"